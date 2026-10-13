Celia Molina 13 OCT 2026 - 10:48h.

El protagonista de la aclamada serie de AMC ha confirmado que el joven actor, RJ Mitte, se "quitó la vida" a los 34 años de edad

Se confirma la causa de la muerte de RJ Mitte, actor e hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

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El pasado 12 de octubre, el Departamento de Policía de Brownsville, Texas, comunicó la muerte del joven actor Roy Frank Mitte III, conocido popularmente como RJ Mitte, a los 34 años. Mitte, que nació con parálisis cerebral, obtuvo la fama mundial tras interpretar, junto a Bryan Cranston, al hijo de Walter White en la serie 'Breaking Bad', famosa producción en la que un profesor de química con cáncer comienza a fabricar metanfetaminas para salvaguardar la economía de su familia.

El representante de RJ fue el encargado de informar sobre este prematuro fallecimiento y aunque, en principio, no se determinó la causa del deceso, ya se ha confirmado que se trata de un suicidio. "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijo el comunicado.

"Mitte era conocido sobre todo por su papel de Walter Flynn White Jr. en la aclamada y galardonada serie de AMC 'Breaking Bad'. Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación sobre la discapacidad y la inclusión. También ejerció de embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Fue presidente de The Mitte Foundation, al tiempo que utilizaba su plataforma para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad", concluyó el representante.

"Es devastador saber que se quitó la vida"

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los mensajes que más han emocionado a los fans de la serie ha sido el de Bryan Cranston, alias Heisenberg, quien ha confirmado también que el joven se quitó la vida:

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"Mientras escribo esto esta noche, me siento profundamente abatido. RJ Mitte, mi querido hijo en 'Breaking Bad', ha fallecido. Lo conocí cuando solo tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca —jamás— permitió que ese reto fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación"", ha escrito el actor.

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"Hace unas semanas intentamos quedar a comer"

"Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco le vimos convertirse en un actor realmente excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los intérpretes con discapacidad y era el director de una organización filantrópica dedicada a ayudar a la comunidad de personas con discapacidad", añade.

"Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace solo unas semanas nos estábamos enviando mensajes de texto, intentando concretar cuándo podríamos quedar para comer. No sé si esa comida habría cambiado su futuro. Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de todos esos años en la serie, y también después de que se apagaran los focos de 'Breaking Bad'. Te echaré de menos, hijo", concluyó en su cuenta de Instagram.

Su otro gran compañero de reparto, Aaron Paul, que interpretó Jesse Pinkman en la serie, también ha expresado públicamente sus condolencias: "Estoy destrozado. Te amo, amigo. Te vamos a extrañar", expresó el actor, quien también recordó a sus seguidores que "son amados y no están solos".