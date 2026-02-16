Redacción Cataluña 16 FEB 2026 - 15:52h.

Las hermanas mauritanas Khadija y Cherive nacieron unidas por el abdomen en 2023 y fueron separadas en el hospital Sant Joan de Déu

Las gemelas "están en perfecto salud", según el equipo asistencial que ha viajado a Mauritania

BarcelonaLas siamesas de Mauritania Khadija y Cherive que nacieron unidas por el abdomen y fueron separadas en el hospital Sant Joan de Déu Barcelona hacen vida normal y están en perfecto estado de salud. Las hermanas, que ahora tienen dos años y cuatro meses, se han reencontrado con un equipo asistencial del hospital catalán que las han visitado.

Nacieron el 8 de octubre de 2023 en Mauritania unidas por la parte superior del abdomen y con tan solo un cordón umbilical. Ante la imposibilidad de separarlas en su país fueron trasladadas al hospital sant Joan de Déu gracias al programa solidario llamado Cuida’m.

Ahora Khadija y Cherive pesan 10 kilos y solo les queda una cicatriz en el abdomen de recuerdo de la intervención del equipo quirúrgico del hospital Sant Joan de Déu, liderado por Xavier Tarrado. Así lo han comprobado Ana Alarcón, jefa del Área de Neonatología y Patrícia Romero, enfermera neonatal que las han visitado en el hospital Nuakchot, en la capital de Mauritania. Hasta ese lugar se desplazó la familia y las niñas que viven en una población rural situada a 500 kilómetros.

"Hemos podido valorar a las niñas conjuntamente con el equipo del Hospital Mère et Enfant de Nuatchok y constatar su perfecto estado de salud, con un crecimiento y un desarrollo óptimos", según explica Ana Alarcón. Y añade: "tanto el equipo médico como la familia estamos muy satisfechos de la evolución, y los padres nos ha transmitido un agradecimiento especial por la acogida y el trato recibido en el Hospital Sant Joan de Déu, que les hizo sentir como en casa a pesar de la distancia".

La intervención de las pequeñas Khadija y Cherive fue tan compleja que se preparó con simulaciones 3D con una reproducción física a tamaño real con imágenes enviadas desde Mauritania para garantizar el éxito de una operación tan compleja.

Los exámenes confirmaron que se trataba de un caso de siameses onfalópagos, es decir, que estaban unidas por la parte inferior del esternón y tenían dos hígados diferenciados, pero conectados por una zona común de unos 6 centímetros.

Se estima que en el mundo se produce un nacimiento de siameses por cada 250.000 partos de gemelos. Muchos no llegan a nacer o no sobreviven en los primeros meses de vida debido a la gravedad de la conexión que presentan (los órganos que comparten).

Tras valorar que la separación era factible, la cirugía de separación se realizó el 8 de noviembre de 2023 y duró cinco horas y en ella intervinieron una veintena de profesionales. Tras pasar por la unidad de cuidados intensivos neonatales regresaron a su país pocos días después.

434 casos en el programa solidario

Las pequeñas Khadija y Cherive son dos de los 434 niños tratados por el programa solidario Cuida’m del Hospital Sant Joan de Déu desde 2004 que da tratamiento médico-quirúrgico a niños y niñas sin recursos, de cualquier lugar del mundo.

Se trata de dar una alternativa médica a los que no pueden encontrarla en sus países de origen. Las cirugías cardíacas, generales y las traumatológicas son las frecuentes realizadas a niños procedentes de Latinoamérica y del continente africano.