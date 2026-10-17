El juicio oral contra los dos acusados de suministrarle drogas poco antes de su fallecimiento sigue sin fecha confirmada

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Se cumplen dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne en un hotel de Buenos Aires. Mientras, el juicio oral contra los dos acusados de suministrarle drogas poco antes de su fallecimiento sigue sin fecha confirmada. Según informa '20 Minutos', todavía se están realizando los peritajes de los teléfonos móviles de los acusados y del artista.

Los acusados son Braian Nahuel Paiz, un camarero que conoció al cantante en un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel David Pereyra, entonces empleado del hotel CasaSur. Ambos están imputados por suministro de estupefacientes a cambio de dinero, un delito que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión.

El recorrido del caso

Liam Payne, exintegrante del grupo One Direction, murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024 al caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo, donde se alojaba durante una estancia en Argentina.

Desde entonces, la justicia argentina ha avanzado en una investigación sobre las personas que tuvieron contacto con el cantante los días y horas previos a su muerte. El proceso se vio obstaculizado durante un tiempo por un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, hasta que se resolvió que el caso debía ser juzgado en la jurisdicción en la que se produjo el fallecimiento.

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El expediente quedó a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15 de Buenos Aires, encabezado por la jueza Karina Andrade, y fue elevado a juicio oral.

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Se concedió la libertad de los dos acusados

El 25 de marzo pasado, Andrade concedió la libertad a los dos acusados, que hasta entonces cumplían arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso. La magistrada consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlos privados de libertad.

Al principio de la investigación, fueron imputadas otras personas. Uno de ellos fue el empresario Rogelio Nores, amigo de Payne y señalado durante la investigación como su principal contacto en Argentina.

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La Fiscalía lo imputó por el delito de abandono de persona y luego por homicidio culposo, pero la Justicia dictó su sobreseimiento en febrero de 2025 al no encontrarse pruebas suficientes en su contra. También fueron sobreseídos Gilda Martín, encargada del hotel, y Esteban Grassi, jefe de recepción, quienes habían sido investigados por su posible responsabilidad en la muerte del cantante.

"La conducta que debió haber llevado adelante Martín era mantenerlo a resguardo en una zona sin fuentes de peligro, en compañía y hasta tanto se procurara un cuidado médico", argumentó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 14, que investigó inicialmente el caso e intentó sin éxito revertir los sobreseimientos en distintas instancias judiciales.

Las causas de su muerte

La autopsia del cantante determinó que murió por politraumatismos y hemorragias internas y externas provocados por la caída. Los análisis toxicológicos detectaron alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo. El músico había consumido sustancias durante las horas previas a su muerte y se encontraba en un estado de alteración de la conciencia, según la investigación.

Los análisis descartaron lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas y concluyeron que Payne no llegó a protegerse en la caída, por lo que se determinó que "pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".