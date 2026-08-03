El exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras precipitarse desde el balcón de un hotel de Buenos Aires

Novedades sobre la muerte de Liam Payne: se revelan los detalles de su "alarmante" informe toxicológico

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Casi dos años después de la muerte de Liam Payne, han salido a la luz los testimonios judiciales de dos trabajadoras sexuales que aseguraron ante la Justicia argentina haber estado con el cantante en un hotel de Buenos Aires durante las horas previas a su fallecimiento.

Las declaraciones, prestadas bajo juramento ante los investigadores, forman parte de la causa abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte del artista y ofrecen nuevos detalles sobre el estado en el que, según ellas, se encontraba el exintegrante de One Direction el 16 de octubre de 2024.

Payne falleció a los 31 años tras precipitarse desde el balcón de una habitación del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. La llamada al servicio de emergencias realizada por el gerente del establecimiento alertaba de que había un huésped "agresivo" que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol y que estaba destrozando la habitación, además de expresar temor por el riesgo que suponía la presencia del balcón.

Minutos después de la llegada de los servicios de emergencias, el cantante cayó desde el tercer piso y murió a consecuencia de un politraumatismo y graves lesiones incompatibles con la vida.

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La investigación argentina concluyó después que Payne podría haber caído en un estado de semi o total inconsciencia y que no presentaba una postura refleja de protección durante la caída. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de alcohol, cocaína y otros fármacos en su organismo, mientras que dos personas continúan procesadas por presunto suministro de drogas al artista.

Las declaraciones que ahora salen a la luz

Los nuevos detalles proceden de las declaraciones judiciales de Aldana Serrano y Lucila Goitea, dos mujeres que, según recoge 'Daily Mail', afirmaron ante los investigadores haber sido contratadas por Payne ese mismo día y haber permanecido con él durante varias horas en el hotel antes de abandonar el lugar.

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Según ambas, fueron contactadas para mantener un encuentro sexual consentido y acudieron al establecimiento alrededor del mediodía. "Durante nuestra estancia allí, tuvimos relaciones sexuales con él, que fueron consentidas, solo una vez, y él usó protección", expresaron.

Asimismo, sostuvieron que el deplorable estado de la habitación dejaba claro su consumo de drogas. "Era un desastre, había papel de aluminio por todas partes con restos de drogas. Un cajón estaba lleno, había más papel de aluminio quemado en el sofá… mucha ropa tirada por ahí… olía a alcohol", afianzó una de ellas.

Las dos sostuvieron que el ambiente cambió drásticamente cuando surgió un problema con el pago acordado. Según su versión, Payne les había prometido 5.000 dólares por pasar el día con él, pero después manifestó que no disponía de efectivo suficiente para abonarlo. Fue en ese momento cuando, según ellas, el cantante comenzó a mostrarse cada vez más alterado.

Ambas afirmaron que el compositor destruyó varios objetos de gran valor dentro de la habitación. Entre ellos, un reloj Rolex valorado en unas 30.000 libras y también una televisión del hotel. Una de ellas subrayó: "Le dijimos que solo queríamos dinero, así que cogió el reloj y lo destrozó. Nos dijo que no le importaba el dinero. Y luego rompió la televisión, le dio un puñetazo. Nos hizo entender que podía destrozarlo todo porque sabía que podía pagarlo".

Según relataron ante la Justicia, mientras golpeaba los objetos repetía la frase: "El dinero no me hace feliz".

Las trabajadoras sexuales también declararon que, cuando intentaban marcharse tras el conflicto por el dinero, Payne les pidió que permanecieran con él. De acuerdo con su declaración, el cantante les rogó que no se fueran y trató de convencerlas para que continuaran en la habitación pese al ambiente cada vez más caótico. "Pidió perdón de rodillas por el mal momento", señaló una de ellas.

Finalmente abandonaron el hotel e indicaron que no volvieron a verlo con vida. Horas más tarde, aseveraron que conocieron la noticia de su muerte a través de las redes sociales y después fueron localizadas por la policía argentina para prestar declaración como testigos dentro de la investigación.