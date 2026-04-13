Celia Molina 13 ABR 2026 - 19:00h.

El ex de 'One Direction' actúa en Madrid este lunes 13 de abril, en el marco de su gira mundial How Did We Get Here? World Tour'

Louis Tomlinson se sincera sobre la muerte de Liam Payne ante el primer año de su muerte: "Es injusto que ya no esté"

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Después de acoger los memorables conciertos de Rosalía, el Movistar Arena se prepara ya para albergar, este lunes 13 de abril, a otra gran estrella de la música: el ex 'One Direction', Louis Tomlinson. Tras sus recientes actuaciones en Italia, el cantante ha aterrizado en España en el marco de su gira mundial 'How Did We Get Here? World Tour', con el que promociona su tercer álbum de estudio.

El título de este tour, '¿Cómo he llegado aquí?' alude al síndrome del impostor que siempre le ha perseguido pues, como dijo en una entrevista en El País, antes de entrar en participar en 'Factor X' y entrar en 'One Direction', nunca había recibido educación musical, ni tocaba ningún instrumento. Tras su concierto en Barcelona, consolida su carrera con esta nueva gira, que llega también tras el éxito de 'Faith In The Future'.

Su madre y su hermana murieron en menos de tres años

No hay duda de que su trayectoria profesional va viento en popa, después de haber tenido una vida convulsa y llena de episodios trágicos, empezando por la dolorosa muerte de su madre. Johannah Deakin falleció el 7 de diciembre de 2016, cuando ni siquiera había pasado un año de haber recibido el diagnóstico de una agresiva leucemia. En aquel momento, Louis tenía 24 años (cumplió los 25 poco después del fallecimiento de su madre) y era el mayor de sus siete hermanos.

En 2019, Tomlinson lanzó la canción "Two of Us" en 2019 como un homenaje a su madre, justo en el mismo año en el que también murió su hermana pequeña, Félicité Tomlinson. La autopsia determinó que la joven de 18 años falleció por una sobredosis accidental, en concreto, por la ingesta de un "cóctel mortal" que incluía oxicodona, alprazolam (Xanax) y cocaína, sin que se pudiera demostrar que tuviera la intención real de quitarse la vida.

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La injusta muerte de su excompañero, Lyam Payne

Felicité fue hallada sin vida en su apartamento en Earl's Court, al oeste de Londres, marcando para siempre la vida de su hermano. Él cantante no sabía que, algunos años más tarde, en 2024, iba a recibir otro duro varapalo, esta vez dentro del seno de lo que fue 'One Direction'. El 16 de octubre de ese año, una fecha que los fans del grupo jamás olvidarán, su excompañero Liam Payne, se murió tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel en el que se encontraba alojado en Argentina.

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Minutos antes del suceso, el personal del hotel llamó a los servicios de emergencia informando sobre un huésped agresivo que estaba bajo los efectos de drogas y alcohol, destrozando la habitación. Los peritos determinaron que Payne no adoptó una postura de protección al caer, lo que sugiere que pudo haber estado en un estado de semi o total inconsciencia durante la caída.

Todas estas desgracias han forjado a Louis como persona y, lejos de haberse convertido en alguien triste u oscuro, siempre dice que no es "alguien que se deprima o se ponga de mal humor con facilidad". En cuanto a cómo ha afrontado tanto dolor concentrado en tan pocos años, él mismo dijo en esa entrevista de 'El País': "Tienes que vivir con esas cosas. No hay preparación para lo que hemos pasado mi familia y yo. He tenido suerte por la forma en que me criaron. Soy alguien a quien no le cuesta hablar de sus sentimientos y eso sin duda ayuda cuando estás pasando por este tipo de cosas", concluyó el artista.