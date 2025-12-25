Claudia Barraso 25 DIC 2025 - 19:44h.

La cantante cordobesa India Martínez ha anunciado a través de redes sociales que se retira temporalmente de los escenarios

La cantante cordobesa India Martínez se retira de los escenarios durante un tiempo. Así lo ha comunicado a través de un post en sus redes sociales donde confirma que ha decidido parar su carrera durante un tiempo. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos de sus fans.

Con un carrusel de fotografías, donde ha empezado con algunas imágenes de sus conciertos y colaboraciones con algunos artistas como Melendi, continuando con otras más personales, ha explicado el motivo de esta decisión detalladamente. “Holaaa familia. Me he pensado mucho este post, pero con él me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero, pero lo necesito más que nunca. Espero que lo entendáis”, empezaba diciendo en el texto que publico en el pie de foto.

“El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita. Se me da fatal “parar” pero esta vez tengo Que hacerlo. Pasar más tiempo en casa, descansar, cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos. Hacer menos maletas. Y seguir viviendo para que en un futuro esas “vivencias” se conviertan en nuevas canciones, y después en conciertos llenos de luz y emoción”.

Tras estas explicaciones ha querido dar las gracias a todos sus amigos y compañeros que le han acompañado y por apoyarla y ayudarla. De la misma manera, aunque ha sido clara con que su carrera parará, tiene dos eventos pendientes: “Solo nos quedan dos compromisos, 21 de marzo en Jaén Festival “Homenaje a la Mujer” y 12 de abril Dubái donde lo daremos todo”.

No dejó a nadie de su equipo por mencionar, a todos sus bailarines, sus estilistas, productores, técnicos de sonido… La publicación ha recibido cientos de ‘likes’ en cuestión de minutos. Un anuncio que llegó en unas fechas muy señaladas y con el que India Martínez ha dejado desolados y preocupados a muchos de sus fans. En la última fotografía, aparecía la cantante con un ramo de flores en un hospital abrazando a un hombre que se encontraba ingresado.

Por el momento, la andaluza no ha vuelto a publicar nada ni ha dado más explicaciones sobre su decisión de parar su carrera. En las historias de su perfil de Instagram sí que ha vuelto a publicar para felicitar a sus fans la Navidad. En ellas, aparecía en lo que sería su casa, acompañada de su familia y también disfrutando de una buena comida al sol. Sin duda, la artista ha decidido priorizar su descanso y su salud, rodeada de los suyos.