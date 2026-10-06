La cantante anunció el pasado mes de agosto la noticia de que será madre por primera vez mostrando la ecografía de su bebé

Rozalén anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja: "Qué fuerte es esto"

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Rozalén atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La cantante, que el pasado mes de agosto sorprendió al anunciar que estaba embarazada de su primer hijo, ha hablado por primera vez sobre esta nueva etapa y ha desvelado uno de los detalles que todavía quedaban por conocer. El sexo del bebé que espera junto a su pareja, Bonzo.

La artista reapareció este pasado lunes ante los medios con motivo de la presentación de 'Arriba Tutto', la película de José Mota que llegará a los cines el próximo 23 de octubre y cuya banda sonora cuenta con una canción interpretada por Rozalén.

Allí, además de hablar de su participación en el proyecto cinematográfico, la artista ha presumido de embarazo y ha compartido cómo está viviendo estos meses tan importantes.

"Estoy muy bien, sí, es fuerte este viaje salvaje, intentando disfrutar", ha asegurado, recalcando que, pese a la feliz etapa que atraviesa, también se le ha "disparado el miedo y la ilusión".

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Tal y como ha explicado, ya se encuentra de "cinco meses y medio" de gestación, pero la gran revelación ha llegado cuando, directamente, ha respondido si el bebé que está esperando es niño o niña. "Es niño", ha espetado, zanjando así el tema.

De esta manera, la cantante ha puesto fin a una de las incógnitas que habían quedado abiertas desde que anunció su embarazo a finales de agosto. Por aquel entonces, compartió la noticia cuando ya llevaba cuatro meses de gestación, pero no había dado ninguna pista sobre si esperaba un niño o una niña.

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La artista escogió una fotografía en la que aparecía junto a su pareja, ambos sonrientes y mostrando la ecografía de su bebé, junto al siguiente mensaje: "¡Pollito vasco manchego en camino! Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas. Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra. Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura. Qué fuerte y emocionante es esto… Besos y amores a montones".

Ahora, cinco meses y medio después de comenzar el embarazo, la artista afronta la recta intermedia de un embarazo que está viviendo con ilusión, aunque también con todas las emociones y temores que implica convertirse en madre por primera vez.