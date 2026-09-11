Celia Molina 11 SEP 2026 - 13:27h.

La artista ha comunicado en las redes, junto a su pareja, Ismael Vázquez, que ambos están esperando su primer hijo en común

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India Martínez ha comunicado, por sorpresa y a través de sus redes sociales, que está esperando su primer hijo en común con Ismael Vázquez después de 15 años de discreta y sólida relación. Como ha revelado ella misma, está embarazada de 7 meses, aunque no ha sido hasta este 11 de septiembre cuando ha decidido hacer pública la gran noticia de su próxima maternidad.

"Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas. Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme, familia. Os queremos!! Aún no me lo creo", ha es escrito, muy emocionada junto a la imagen de varias ecografías de su bebé.