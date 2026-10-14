Celia Molina 14 OCT 2026 - 11:59h.

La cantante ha publicado una importante reflexión sobre el nacimiento de su primer hijo y los valores que le quiere transmitir

Rozalén revela el sexo del bebé que espera junto a su pareja, Bonzo, y habla por primera vez de su embarazo: "Es fuerte este viaje"

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Semanas después de anunciar su primer embarazo, Rozalén ha hecho una importante reflexión en su cuenta de Instagram sobre su futuro bebé. Justo después de compartir un mensaje sobre la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada en Madrid (y que murió posteriormente en el hospital), en el que la artista lamentaba lo ocurrido, ella misma se ha preguntado a qué mundo va a traer a su hijo.

Llena de ilusión y, tras anunciar que dejaba la música temporalmente para descansar, Rozalén mostró en sus redes una ecografía de su bebé. "Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas. Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra. Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura. Qué fuerte y emocionante es esto", dijo, junto a su actual pareja, Bonzo.

Pero, a medida que el niño (cuyo sexo ha confirmado) va creciendo dentro de ella, se ha ido haciendo preguntas sobre cómo será su vida en esta sociedad, que ha tachado de "apocalíptica", en la que la deshumanización, las guerras y las amenazas del medio ambiente están a la orden del día.

"Se me dispara el miedo, la fuerza y la ilusión"

"¿A qué mundo vamos a traerte? Ahora que se me dispara el miedo, la fuerza, la ilusión… Ahora que todo parece apocalíptico me lo pregunto aún más veces. Como si mi madre o mi abuela lo hubieran tenido más fácil… ¿A qué mundo vamos a traerte? “A tu mundo” me dice una amiga sonriente. Y nuestro pequeño mundo forma parte del gran Mundo"", ha escrito la cantante junto a una fotografía en la que presume de barriga.

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"Te hablaremos de justicia, igualdad y dignidad"

"Quiero esperarte con besos y caricias. Que nos veas a tus padres amarnos, respetarnos. Que comprendas que la convivencia se construye sin gritos, con paciencia y con diálogo. Aquí tus abuelos serán sagrados como el árbol centenario. Ellos guardan la sabiduría del tiempo. Te rodearán animales nobles para que conozcas el amor sincero y pisarás descalzo la Tierra para saberte humilde", añade la manchega.

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"Te mostraremos tus raíces, tus antepasados, para que les honres, riegues tu Memoria y conozcas el absurdo de las guerras y de los límites que no han de cruzarse. Conocerás un país increíble y te enamorarás de todos sus rincones, sus riquezas, sus lenguas y culturas. Viajaremos también juntos para expandir tu mente, para que sientas el hogar lejos de casa, para que empatices con otras realidades y dolores y sólo quieras tender puentes", continúa.

"Aquí caben todos los colores, todas las pieles. Te hablaremos de justicia, igualdad, de derechos humanos, de dignidad… Del poder de la lucha colectiva, de esperanza y resiliencia. Te hablaremos del trabajo y la constancia, de equidad y de que tus privilegios no sean a costa de machacar a nadie. En nuestro pequeño mundo podrás ser quien quieras. Y amar a quien quieras… Y te queremos libre, sin que tu libertad duela a otros. Ojalá te demos herramientas necesarias para que sobrevivas al gran Mundo… Y este viaje salvaje te valga la pena", ha concluido Rozalén en su emotiva carta.