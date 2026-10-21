Celia Molina 21 OCT 2026 - 12:59h.

El cantante, que se matriculó en la carrera de Geografía e Historia en 2025, ha hablado de sus estudios y de sus compañeros de clase

David Muñoz, de Estopa, afronta su etapa universitaria en Barcelona: su plan de estudios como alumno de Historia

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En septiembre de 2025, los alumnos de la carrera de Geografía e Historia de Barcelona alucinaron al darse cuenta de quién era su nuevo compañero de clase: nada más y nada menos que David Muñoz, cantante de Estopa. El artista, reconocido en todos los rincones de España, siempre ha sido un gran aficionado de la historia antigua y, por eso, se animó, a sus 49 años y con una fructífera carrera musical a la espalda, a matricularse en la universidad.

En principio, él quiso pasar desapercibido en su primer día de clase, pero, siendo tan famoso (y más en su Cataluña natal), le fue imposible. Sus compañeros le reconocieron de inmediato y empezaron a hacerse selfies con él, por lo que el mundo entero se enteró muy pronto del nuevo proyecto vital de David. De cara a la prensa, dejó claro que sus estudios formaban parte de su vida privada y no de su labor como músico e, incluso, aclaró que los profesores le habían dicho que, en la universidad él era "uno más".

La mayor preocupación de David al empezar la carrera era la de ponerse al día porque él, a diferencia de sus compañeros, que venían del bachillerato, él hacía mucho tiempo que no estudiaba ni tomaba apuntes.

"Mi compañero, después de clase, se va a trabajar"

Un año después, en una entrevista con 'La Vanguardia', el cantante ha hablado de cómo está siendo su vida universitaria, a la par que acaba de publicar su nuevo disco, 'La Maketa', con su hermano José. Y lo que más le ha impactado de toda esta experiencia no ha sido ni el temario, ni los profesores ni la vida en el campus:

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"Los chavales son más importantes que los sumerios"

"La parte académica es muy importante, porque para eso he ido a la universidad, para aprender cosas académicas, evidentemente. Pero cuando me he juntado con un chico de 19 años que estaba a mi lado y yo me he quejado del sueño que tenía - porque me había levantado a las 10:30 horas de la mañana - y él me ha dicho: no te quejes, que yo después de clase me voy a trabajar al MacDonald's, es cuando me he dado cuenta de muchas cosas", ha declarado David.

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"Estar ahí, codo con codo, nunca mejor dicho, con los chavales me ha enseñado más que lo académico. Los sumerios están muy bien, pero los chavales, pero los chavales que trabajan en el MacDonald's son mucho más importantes", ha concluido.

La entrevista que ha dado junto a su hermano se halla dentro de la promoción de su nuevo disco al que, visto lo visto, no le hace falta ningún tipo de publicidad. 'La Maketa' saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre, pero en la preventa, los fans de este grupo agotaron las unidades en apenas unos segundos (y, por ello, Sony ha tenido que poner más en oferta). A los dos músicos de Cornellá les sorprende cómo sus seguidores siguen estando ahí, al pie del cañón, después de tantos años de trayectoria.