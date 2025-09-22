David Muñoz, uno de los hermanos que forman el mítico dúo de Cornellà, ha decidido comenzar el grado de Historia en la Universidad de Barcelona

David Muñoz, cantante de Estopa, se matricula en la universidad de Barcelona y los alumnos alucinan: "Lo que menos esperaba"

En los últimos días se ha conocido una noticia que ha sorprendido a los seguidores de Estopa: David, uno de los hermanos que forman el mítico dúo de Cornellà, ha decidido dar un paso inesperado en su vida y se ha matriculado en el Grado de Historia de la Universidad de Barcelona.

Impartido en la Facultad de Geografía e Historia de la UB, la carrera que estudia el cantante de 49 años es un programa presencial de cuatro años de duración que comenzó a principios de septiembre y que, de ir a curso por año, concluirá en 2029.

Se trata de la primera vez que el intérprete vive en primera persona la experiencia universitaria, y su plan de estudios combina asignaturas de formación básica, materias obligatorias, optativas y un Trabajo Final de Grado.

Asignaturas

Durante el primer curso, tanto el artista como sus compañeros estudian materias como Antropología e Historia, Arqueología, Arte e Historia, Pensar la Historia: Escuelas, Teorías, Interpretaciones, Fuentes Históricas, Geografía e Historia, Historia Antigua y Prehistoria. Consiste en un arranque que busca sentar las bases y ofrecer al alumnado una visión global de las ciencias históricas.

En el segundo a�ño, el integrante de Estopa se centrará en asignaturas como Epigrafía y Numismática, Género e Historia, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Mundo Actual, Paleografía y Diplomática, así como Recursos Informáticos y Métodos Cuantitativos en Historia.

En el tercer curso destacan materias como Historia de América, Historia de África, Historia de la Cultura y de las Instituciones Europeas, Prehistoria de la Península Ibérica, Hispania Antigua, Historia Medieval de Cataluña e Historia Medieval de España. Es en este punto donde el grado comienza a ofrecer una visión mucho más compleja de los procesos históricos.

Ya en el cuarto curso llega la culminación del itinerario de David Muñoz, con asignaturas como Historia Contemporánea de Cataluña, Historia Contemporánea de España, Historia Moderna de Cataluña, Historia Moderna de España e Historia de Asia: Imperios y Naciones.

Trabajo de fin de Grado, optativas y prácticas

A ello se suma el Trabajo Final de Grado, que supone seis créditos y que obliga a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos en una investigación bajo la supervisión de un tutor académico.

El programa también ofrece un amplio abanico de asignaturas optativas, que van desde el estudio de Bizancio y el Islam hasta la historia del franquismo, la transición y la democracia.

En cuanto a las prácticas, aunque no son obligatorias, la universidad ofrece la posibilidad de realizarlas de forma optativa y hasta 500 horas, prorrogables hasta 900.