Alberto Rosa 01 OCT 2025 - 18:38h.

El cantante del mítico dúo reconoce que tiene que "ponerse las pilas" y asegura que sus estudios "no tienen nada que ver con la fama"

David Muñoz, de Estopa, afronta su etapa universitaria en Barcelona: su plan de estudios como alumno de Historia

Compartir







David Muñoz, cantante de Estopa, sorprendía hace unas semanas en la Universidad de Barcelona. Uno de los hermanos del mítico dúo de Cornellà ha decidido dar volver a los estudios y se ha matriculado en el grado de Historia para estudiar unas de sus grandes pasiones, la historia antigua.

Es un reto que el músico afronta con ilusión y que ni mucho menos significa el fin de la banda que forma con su hermano José desde hace 25 años, ya que va a compaginar sus estudios con sus compromisos musicales.

Fueron unas compañeras de clase quienes hicieron viral la noticia del comienzo académico de Muñoz, cuando compartieron una foto con él desde el campus. “Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara la uni conmigo”, escribió la joven, con una foto con el músico.

"No quiero darle demasiado bombo esto"

Muñoz ha confesado que quería llevar con discreción el asunto, pero ha sido “inevitable”. Según ha contado el artista a Europa Press a la salida de una de las clases, pretende “ser uno más” y llevar sus estudios “con discreción, siendo uno más de mis compañeros y compañeras y no dando tanto bombo a esto, que también es una cosa que puede hacer cualquiera”, reconoce con humildad.

PUEDE INTERESARTE Estopa rompe el protocolo con los reyes y provoca las risas de Letizia en las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

“No quiero tampoco darle demasiado bombo a esto”, ha insistido, al mismo tiempo que pide a la prensa que respete su “intimidad” cuando acuda a sus clases. También ha confirmado a la agencia que en su primer día de universidad ya desayunó con otros alumnos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El de Cornellá ha querido dejar claro que sus estudios “no tienen nada que ver con la fama”, asegurando que si saca buenas notas es porque se lo habrá merecido, no por ser uno de Estopa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Me tengo que poner las pilas"

“Evidentemente los profes ya me han dejado claro que no me van a... Soy uno más y es lo que busco" ha expresado. El músico reconoce que ahora toca ponerse las pilas. “Tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

¿Le han reconocido sus compañeros o ha pasado desapercibido por ser de otra generación? Como confiesa, "no te creas, lo tienen bastante reciente, no he notado nada. De todas maneras aquí me están hablando de cosas puramente de historia" ha zanjado, dejando en el aire si habrá actuación de Estopa en la fiesta de fin de curso.