Europa Press Celia Molina 27 ABR 2026 - 12:42h.

La madre de la actriz, a quien estaba muy unida, falleció el pasado domingo 26 de abril tras un empeoramiento de su salud

Las citas secretas entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: besos por Madrid, cena romántica y un plan en la casa de la actriz

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Aitana Sánchez-Gijón ha sufrido uno de los golpes más dolorosos de su vida. El pasado domingo, 26 de abril, falleció en Madrid su madre, Fiorella de Angelis, a la que estaba muy unida, tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud, sobre el que no ha trascendido ningún detalle por la discreción que siempre ha marcado la vida privada de la actriz.

Ha sido este lunes cuando la protagonista de 'La Malquerida' -que, casualmente, este domingo se despedía del Teatro Español después de varias semanas en cartel- ha reaparecido para dar el último adiós a su progenitora. Devastada, y ocultando su desolación bajo unas gafas de sol, la intérprete salía de su domicilio y se subía a un coche para dirigirse a la incineración de los restos mortales de su madre, sin revelar cómo se encuentra.

Aitana, acompañada de sus hijos y sin Maxi Iglesias

La despedida a Fiorella de Angelis ha tenido lugar en la más estricta intimidad en el crematorio de la M30 de la capital donde, con la única presencia de Aitana, sus hijos Teo y Bruna Lucadamo -que sigue sus pasos en el mundo de la interpretación-, su hermano Eloy y algunos familiares e íntimos amigos, la actriz ha acompañado al féretro desde el coche fúnebre hasta la cremación.

Fiorella siempre apoyó la carrera de su hija

En el punto de mira desde hace varias semanas por su inesperado romance con Maxi Iglesias, y después de que el actor le lanzase un guiño en su reciente visita a 'La Revuelta' utilizando la palabra "zalamero" -que ella usó también en su paso por el programa para dirigirse a David Broncano- el protagonista de 'Punto Nemo' no ha estado, de forma visible, al lado de Aitana en el último y discreto adiós a su madre.

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Desde que se hizo pública su relación a principios de este mes de abril, ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente sobre la misma. Las fotografías que publicó la revista 'Lecturas', en las que se veía a los dos actores besándose apasionadamente en la puerta del domicilio de Aitana, no dejaban lugar a duda del amor que ha surgido entre los dos. Sin embargo, parece que Maxi ha preferido mantenerse en un segundo plano en la despedida oficial de Fiorella, matemática de profesión, que ya se ha producido en Madrid.

Como madre, siempre fue uno de los grandes apoyos de la actriz en cuanto a su profesión, como bien demuestra la fotografía que publicó la actriz tras la gala de los Premios Goya de 2025, que presentó, en la que Aitana aparece (radiante) al lado de Fiorella y los dos hijos que tuvo con el argentino Papin Lucadamo.