Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pareja sorpresa: la foto que lo confirma

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Dos grandes actores españoles, con carreras ampliamente consolidadas y una destacada trayectoria en Hollywood, referentes de la interpretación tanto a nivel nacional como internacional, protagonizan la que apunta a convertirse en la relación del año.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', desvela en exclusiva en 'El tiempo justo' la identidad de los protagonistas de esta inesperada y sorprendente pareja: “Ellos son Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, la pareja del año. Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico. Además, reviven una historia que ya interpretaron en una serie hace doce años, donde también mantenían una relación”.

Luis Pliego: "Entre ellos saltó la chispa durante la grabación de 'Velvet'"

Luis Pliego ha dado más detalles sobre la relación: “Entre ellos saltó la chispa durante la grabación de 'Velvet', la serie en la que empezaron a trabajar juntos. Pero entonces cada uno tenía su vida y, doce años después, se han reencontrado. Aitana se separó del padre de sus hijos hace unos años y ahora está libre”.

'El tiempo justo' ha localizado a Aitana Sánchez-Gijón a las puertas del teatro donde trabaja para conocer cómo se siente en este momento. La actriz no ha querido confirmar el romance y, al ser preguntada, reaccionó visiblemente sorprendida: “¿Pero de qué vais? ¿Quiénes sois vosotros, por favor?”.