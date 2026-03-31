La reacción de Aitana Sánchez-Gijón tras salir a la luz su romance con Maxi Iglesias

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Luis Pliego ha revelado en 'El tiempo justo' la identidad de dos grandes actores españoles, con trayectorias ampliamente consolidadas y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, que protagonizan lo que promete ser la relación del año.

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El programa se ha acercado a las puertas del teatro donde actualmente trabaja Aitana Sánchez-Gijón para conocer cómo se siente. La actriz no quiso confirmar el romance y, al ser preguntada, reaccionó visiblemente sorprendida: “¿Pero de qué vais? ¿Quiénes sois vosotros, por favor?”.

Luis Pliego: "Ella tiene que estar completamente concentrada en la función"

Luis Pliego ha comentado las palabras de la actriz: “'La malquerida', de Jacinto Benavente, es un texto muy exigente y ella tiene que estar completamente concentrada en la función. Imaginamos que no iba a aprovechar ese momento para hablar de cómo se encuentran”.

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Además, Pliego ha dado más detalles sobre cómo surgió la relación: “Entre ellos saltó la chispa durante la grabación de 'Velvet', la serie en la que empezaron a trabajar juntos. En ese momento, cada uno tenía su vida, pero doce años después se han reencontrado. Aitana se separó del padre de sus hijos hace unos años y ahora está libre”.