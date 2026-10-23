Celia Molina 23 OCT 2026 - 10:48h.

La novia de Lamine Yamal ha dado una entrevista sobre sus proyectos, actuales y futuros, en el mundo de la moda y las redes

Inés García, la novia de Lamine Yamal, muy agobiada por sus problemas para dormir: "Nada me relaja, es horrible"

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Cuando Inés García y Lamine Yamal regresaron a España después del Mundial de Fútbol, ella se dio cuenta de que su vida había dado un giro de 180 grados. En un mes, había pasado a tener cuatro millones de seguidores en Instagram (ahora cuenta con 4,8 millones) y su nombre era coreado por sus fans al verla por la calle, algo que nunca le había pasado antes.

De ser la novia influencer de Lamine Yamal, con quien comparte dos perritos preciosos, Inés se ha convertido en un objetivo de las marcas, los desfiles y ahora también de las portadas. Por primera vez, esta joven nacida en Talavera de la Reina ha protagonizado una portada de 'Hola Fashion' y ha dado una entrevista en la que ha explicado cómo ha gestionado emocionalmente su ascenso a la fama.

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En varias ocasiones, durante los últimos meses, la creadora de contenido ha expresado en sus redes sociales el ritmo frenético de vida en el que se ha visto envuelta y las "dificultades para dormir" - incluso tomando medicamentos recetados - que esto le ha provocado. Aún así, cree que el buen momento que está viviendo lo compensa:

"Me compensa todo lo bueno que estoy viviendo"

Todo lo que me ha pasado ha sido muy positivo. He tenido muchísimas oportunidades, he vivido experiencias increíbles y he cumplido muchos sueños. Por eso, aunque la exposición mediática y las opiniones de los demás puedan resultar difíciles de gestionar, siento que todo lo bueno que estoy viviendo compensa esa parte. Pasar de ser prácticamente invisible a que todo el mundo te reconozca es un cambio importante, pero creo que lo he llevado bastante bien, con coherencia y seguridad", ha dicho.

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"Mi lugar seguro es mi gente, mi chico"

Para ella, dedicarse profesionalmente a la moda, las redes y el maquillaje es todo un sueño, tal y como se lo decía a su madre cuando era pequeña. Sin embargo, después de su meteórico ascenso como personaje público, quiere tomarse las cosas con calma y concentrarse:

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"Ahora mismo creo que necesito parar, respirar y pensar hacia dónde quiero dirigir mi carrera y cómo quiero construir mi futuro después de todo este boom. Estoy viviendo esta etapa de una manera muy natural, disfrutando del día a día. Sigo publicando lo que me apetece y creando contenido como siempre. La moda es una de mis grandes pasiones y, de hecho, ya la estoy estudiando. Me encantaría desarrollar un proyecto propio en el futuro, pero creo que todavía no ha llegado el momento de embarcarme en algo tan grande", ha añadido la influencer.

Para refugiarse de la fama y del estrés de la opinión pública, Inés se centra en su gente y en el hogar que está formando junto a Lamine Yamal: "Mi lugar seguro no es un sitio concreto, sino mi gente. Puede sonar un poco típico, pero cuando estoy con mis amigos, mis padres, mi familia o mi chico no deseo estar en ningún otro lugar. Me encanta compartir una comida, una cena o simplemente tomar algo con las personas que quiero, en un ambiente tranquilo y disfrutando del momento", ha concluido en la entrevista.