Berto González 24 OCT 2026 - 11:00h.

Laura Bozzo, exconcursante de 'GH VIP 8', permanece en la UCI tras una operación de urgencia por una úlcera perforada, después de una etapa de nuevos proyectos en la televisión mexicana

La mansión de lujo de Laura Bozzo en Acapulco: con piscina en la terraza y vistas espectaculares

Compartir







Tres años después de su participación en 'GH VIP 8', Laura Bozzo atraviesa un momento delicado. La presentadora permanece hospitalizada en Acapulco tras una operación de urgencia por una úlcera perforada. Su entorno asegura que la intervención salió bien, aunque continúa en cuidados intensivos. El problema de salud llega después de una etapa en la que ha seguido trabajando en México, con proyectos televisivos que incluyen su participación en realities y concursos, y su reciente faceta como actriz en el teatro con su propio show de comedia.

PUEDE INTERESARTE Victoria y Alejandra de la Fuente: así son las dos hijas de Laura Bozzo

Así fue su polémico paso por 'GH VIP 8'

Laura Bozzo llegó a nuestras pantallas en 2023 con una larga trayectoria en Latinoamérica. Abogada de formación, contaba ya con una gran popularidad por su trabajo como presentadora de programas de entrevistas y también por los realities de convivencia en los que había participado: antes de instalarse en Guadalix de la Sierra había participado en 'La casa de los famosos', en Estados Unidos.

En 'GH VIP 8' destacó por su carácter y por expresar sus opiniones sin demasiados filtros. Sus discusiones y enfrentamientos la convirtieron en una de las concursantes que más dieron que hablar durante aquella edición. La convivencia estuvo marcada por los conflictos y su salida tampoco pasó inadvertida: se mostró muy enfadada al quedarse fuera de la final. Después del concurso pasó una temporada viajando entre España y México. Finalmente, se estableció en el país mexicano, donde retomó su actividad profesional y encontró nuevos formatos en los que participar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una operación urgente y una recuperación bajo vigilancia

Según hemos podido saber a través de la prensa mexicana, Laura Bozzo se encuentra en la UCI de un hospital público de Acapulco. La causa del ingreso fue una úlcera perforada que requirió una intervención inmediata. Su conductor y asistente, Aarón Guerrero, explicó que la gravedad de la situación les obligó a acudir al centro más cercano, sin detenerse a buscar otras opciones. También aclaró que recibe atención bajo los mismos criterios que cualquier paciente, sin privilegios por ser un rostro famoso en el país.

Su asistente ha comunicado que Laura Bozzo cuenta con una evolución favorable, pero insiste en que su estado sigue siendo delicado. La operación fue compleja y, aunque resolvió la urgencia, necesita un seguimiento permanente ante posibles complicaciones. Por ahora, no ha anunciado una fecha para el alta. Su hija Alejandra de la Fuente también confirmó que la cirugía había salido bien. Explicó que ha acompañado a su madre durante este proceso y reconoció la preocupación que ha vivido la familia desde el ingreso de la presentadora.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por otro lado, 'Venga la Alegría', programa en el que Laura Bozzo colabora habitulamente en la televisión mexicana, informó de una posible peritonitis y un choque séptico, además de neumonía, colapso del pulmón izquierdo e hipertensión pulmonar.

El programa añadió que habría necesitado ventilación mecánica en el hospital. Sin embargo, este diagnóstico tan exacto no fueron confirmado oficialmente por su familia ni por su asistente, aunque Aarón Guerrero sí señaló que los médicos habían comenzado a reducir gradualmente la sedación.

Sus últimos proyectos en México y su vida con sus hijas y nietos

Tras 'GH VIP', Laura Bozzo participó en la edición mexicana de 'MasterChef Celebrity'. La experiencia le permitió mostrar una faceta distinta y reencontrarse con recuerdos de su infancia relacionados con la cocina ya que ha sido un ámbito que siempre le ha apasionado. En sus redes contó que había descubierto habilidades que desconocía y dedicó su concurso a su madre.

Más adelante se incorporó a 'Venga la Alegría', el espacio matinal de TV Azteca que realiza entrevistas y noticias de actualidad. Además, aparece continuamente en los debates de 'La casa de los famosos' y también es tertuliana de programas del corazón.

Recientemente, la productora Vix ha estrenado un documental biográfico sobre la vida y trayectoria profesional de la abogada con el que Laura Bozzo se ha mostrado muy ilusionada en sus redes sociales. Y a este proyecto, se suma su propio show de comedia estrenado en teatros de Ciudad de México, Guadalajara y Monterey bajo el nombre 'Señorita Laura, más viva que nunca: un show de comedia de Laura Bozzo'.

Sus redes también han servido para compartir momentos personales y mantener el contacto con sus seguidores. Allí habla de su familia, sus rutinas de ejercicio y sus cuidados de belleza que comparte con sus seguidores. Sus hijas, Victoria y Alejandra, siguen ocupando un lugar imprescindible en su vida. También sus nietos, Atlas, nacido en 2022, y Phoenix, que llegó en abril de 2024. Antes de esta hospitalización, la presentadora compaginaba sus compromisos profesionales con el tiempo que dedicaba a los suyos, especialmente a sus nietos que son el motor de su vida.