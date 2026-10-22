Lorena Romera 22 OCT 2026 - 17:23h.

La influencer reacciona tras su encuentro con la pareja de 'LIDLT' en la alfombra roja de los GenZ Awards

María Aguilar rompe a llorar al hablar del mayor cambio de su vida

Compartir







Las cámaras y micrófonos de Telecinco Outdoor han sido testigos de uno de los reencuentros más inesperados de los GenZ Awards: el de María Aguilar y David Vaquero, que acudió al evento acompañado de Leila León. Un momento de lo más "incómodo", en palabras de la influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que, pese a "llevarse bien" con su ex, prefería evitar este encuentro.

La historia de ambos es de sobra conocida por los seguidores de 'LIDLT'. María y David se conocieron en República Dominicana y mantuvieron una relación durante dos años. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en marzo de 2025, una ruptura que anunciaron completamente rotos y entre lágrimas a través de sus redes sociales.

El destino quiso que David regresara posteriormente al programa como tentador. Fue allí donde conoció a Leila León. A día de hoy, el idilio continúa: la pareja se muestra más feliz y enamorada que nunca, una complicidad de la que presumieron pisando juntos la alfombra roja de los premios.

María y David, en la alfombra roja de los GenZ Awards

Metros más adelante desfilaba María Aguilar, quien atendió en exclusiva a nuestros micrófonos para hablar sin tapujos sobre cómo se encontraba en ese preciso instante. Aunque la influencer avanzaba unos pasos adelantada y evitaba girar la cabeza en dirección a la pareja, era plenamente consciente de su presencia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por su parte, la actitud de David y Leila tampoco pasó desapercibida. Para ellos la tensión en el ambiente era palpable: miraban de reojo constantemente hacia María, midiendo y calculando cada paso para avanzar lo justo y necesario sin acercarse más de lo estrictamente prudente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo -y tener justo a María Aguilar frente a nuestro micrófono-, le preguntamos por este encuentro en exclusiva: "Aquí en alfombra y es no nos hemos encontrado. Nos llevamos bien y ya está, pero tampoco quiero encontrarme aquí... en este momento. Me parece incómodo".