María Aguilar se encuentra con David Vaquero y Leila León en los GenZ Awards: "No nos habíamos visto antes en una alfombra, es incómodo"
La influencer reacciona tras su encuentro con la pareja de 'LIDLT' en la alfombra roja de los GenZ Awards
María Aguilar rompe a llorar al hablar del mayor cambio de su vida
Las cámaras y micrófonos de Telecinco Outdoor han sido testigos de uno de los reencuentros más inesperados de los GenZ Awards: el de María Aguilar y David Vaquero, que acudió al evento acompañado de Leila León. Un momento de lo más "incómodo", en palabras de la influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que, pese a "llevarse bien" con su ex, prefería evitar este encuentro.
La historia de ambos es de sobra conocida por los seguidores de 'LIDLT'. María y David se conocieron en República Dominicana y mantuvieron una relación durante dos años. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en marzo de 2025, una ruptura que anunciaron completamente rotos y entre lágrimas a través de sus redes sociales.
El destino quiso que David regresara posteriormente al programa como tentador. Fue allí donde conoció a Leila León. A día de hoy, el idilio continúa: la pareja se muestra más feliz y enamorada que nunca, una complicidad de la que presumieron pisando juntos la alfombra roja de los premios.
María y David, en la alfombra roja de los GenZ Awards
Metros más adelante desfilaba María Aguilar, quien atendió en exclusiva a nuestros micrófonos para hablar sin tapujos sobre cómo se encontraba en ese preciso instante. Aunque la influencer avanzaba unos pasos adelantada y evitaba girar la cabeza en dirección a la pareja, era plenamente consciente de su presencia.
Por su parte, la actitud de David y Leila tampoco pasó desapercibida. Para ellos la tensión en el ambiente era palpable: miraban de reojo constantemente hacia María, midiendo y calculando cada paso para avanzar lo justo y necesario sin acercarse más de lo estrictamente prudente.
Al darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo -y tener justo a María Aguilar frente a nuestro micrófono-, le preguntamos por este encuentro en exclusiva: "Aquí en alfombra y es no nos hemos encontrado. Nos llevamos bien y ya está, pero tampoco quiero encontrarme aquí... en este momento. Me parece incómodo".