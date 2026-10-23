Lorena Romera 23 OCT 2026 - 12:49h.

La hija de Terelu Campos abre las puertas de su casa y descubrimos el salón, la librería y los rincones de Tessa

Alejandra Rubio comparte una tierna foto junto a su segunda hija en común con Carlo Costanzia

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están en plena etapa de adaptación tras la llegada de su pequeña Tessa. Una llegada que ha coincidido con los trabajos de puesta a punto de su piso en Madrid, un proceso que empezó en la recta final de la gestación y que todavía continúa. Pese a todo, la hija de Terelu Campos ha enseñado los primeros rincones terminados: espacios con una decoración de estilo neutro, cálida y de plena tendencia donde predominan los tonos beige, los detalles en mármol travertino, la madera, una impresionante biblioteca y el rincón nórdico de la bebé.

Tal y como se ve en la publicación que ha compartido la influencer, el corazón de la vivienda es el salón, una estancia presidida por un amplio sofá chaiselongue en tono beige claro que invita al descanso familiar. Para romper la monotonía cromática, los cojines combinan texturas en granate con sutiles estampados florales de estilo vintage.

En el centro del salón cobra todo el protagonismo una mesa baja redonda de mármol travertino en tono arena sobre la que descansan libros de moda y velas perfumadas. La estancia se completa con una alfombra de pelo mullido y un espejo de cuerpo entero con marco curvo que maximiza la entrada de luz natural.

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Otra de las zonas más vistosas que ha mostrado la colaboradora es el comedor, concebido como un rincón de lectura de lo más acogedor, donde destaca una gran librería blanca de pared a pared repleta de volúmenes perfectamente colocados. Un rincón que se completa con una mesa circular de madera oscura acompañada por sillas de líneas curvas y tapizado claro.

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Muy cerca de este espacio se encuentra otro rincón de lectura auxiliar con una estantería baja y una lámpara retro de pie que aporta calidez a la estancia. "Nuestro hogar. Todavía no está terminada y faltan un montón de cositas, pero estoy encantada con cómo va quedando", ha reconocido la creadora de contenido junto a este post.

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En cuanto a la habitación principal, se trata de una estancia que transmite una atmósfera de sencillez y confort, pensada exclusivamente para el descanso. La cama de matrimonio cuenta con un cabecero tapizado gris y se viste con un edredón de estampado cachemira en tonos burdeos y tierra.

Para hacer las delicias de sus seguidores, la joven ha mostrado los detalles más entrañables del piso. Y es que para Tessa han acondicionado una rincón de estilo nórdico, con cuna ovalada en madera clara, vestida con un protector en tono rosa y un dulce muñeco de trapo. Justo al lado de esta zona, la pareja ha colocado un original espejo rectangular de pared con un llamativo marco de esferas en tono crema.