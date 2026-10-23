Lorena Romera 23 OCT 2026 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' se sincera sobre su relación a distancia con Juan Faro y lo que está dispuesta a hacer por amor

La irónica reacción de Juan Faro al posado de Maica Benedicto

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La exconcursante de 'Gran Hermano' y ganadora de 'Supervivientes' ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja de los GenZ Awards. En una entrevista exclusiva, Maica Benedicto se ha sincerado como nunca sobre su situación personal actual, hablando sobre los sacrificios que está dispuesta a hacer por su relación con Juan Faro.

Aunque su historia de amor se confirmó el pasado mes de agosto, la pareja prefiere mantener cierta discreción. No se esconden ante las cámaras, y aunque la influencer muestra con total naturalidad en sus redes sociales sus constantes viajes a Ibiza -donde reside él-, de momento prefiere no exponer al empresario en sus perfiles. Una línea similar a la que mantiene él.

A pesar de que los continuos desplazamientos entre Madrid y la isla pitiusa suponen un reto logístico debido al ritmo de vida y a los nervios que todo eso conlleva en ocasiones, ella lo tiene claro: "A veces con mucho estrés, que se me escapa el avión, otras veces que me lo cancelan, pero todo merece la pena cuando llegas a esa isla maravillosa con gente maravillosa".

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Fiel a su característico sentido del humor y su personalidad arrolladora, la murciana asegura que está viviendo esta etapa de lo más ilusionante: "Mi vida es una película, es como que estoy en una nube. He ganado 'Supervivientes', he conocido a... love is in the air (el amor está en el aire), tengo ahora a mi comunidad, todo".

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Respecto a si tendremos una confirmación oficial próximamente, Maica Benedicto nos adelanta en exclusiva que la respuesta es un sí, aunque prefiere tomárselo con calma. "La habrá, pero cuando esté menos estresada", puntualiza con risa nerviosa.