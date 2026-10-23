La respuesta de Álvaro Rubio a un comentario racista sobre Mayeli Díaz

Natalia Sette 23 OCT 2026 - 10:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respodido de forma pública a un hiriente y racista comentario que le ha llegado sobre su novia

Mayeli Díaz confiesa el problema estético que quiere solucionar en Turquía

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Álvaro Rubio, que se cambió el color de ojos hace tan solo unos meses , ha sacado la cara por su novia y madre de su hija, Mayeli Díaz. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha expuesto un desagradable comentario racista que le ha llegado por parte de un seguidor y ha respondido públicamente.

Mayeli nació en Ecuador, concretamente en la provincia de Imbabura. No obstante, la propia influencer se define como ecuatovalenciana ya que desde muy pequeña se vino con su familia a Valencia, donde pasó toda su niñez y juventud hasta mudarse a la capital tras su aparición en el programa de las tentaciones.

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Aunque no debería, su procedencia ha provocado comentarios muy desafortunados. Álvaro compartió una tierna foto familiar en la que él, su chica y su pequeña Alma aparecen con pijamas a juego. Ha sido esta instantánea la que ha provocado una ola de odio completamente injustificada: “La panchita de panocha negra, y el discapacitado”.

Ante este terrible comentario, el exnovio de Alba Díaz no se ha quedado de manos cruzadas. El influencer le ha hecho una captura de pantalla y ha publicado en sus ‘stories’ no solo el mensaje, si no la foto de la persona que lo ha hecho. “Ahmet amigo que digas tu una racistada…”, ha escrito irónico al observar el nombre y la apariencia del internauta.

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Además, el de Ciudad Real ha subido una bonita imagen de Mayali y su hija comiendo poniendo “Con mis panchitas de panocha negra”. Una forma muy divertida de tomarse mensajes de odio y racistas y quitarle importancia. Mayeli no se ha pronunciado al respecto en sus perfiles públicos, parece que no quiere darle más bola a esta desagradable situación.

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La familia sigue disfrutando de la etapa tan dulce en la que se encuentran haciendo oídos sordos a todos los comentarios diarios que reciben sobre la manera en la que han llevado su relación o sobre su aspecto físico.