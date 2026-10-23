Lorena Romera 23 OCT 2026 - 10:37h.

La ganadora de 'GH VIP' se sincera sobre los síntomas de su embarazo a los dos meses de gestación

Adara Molinero comparte el video del momento en el que se entera que va a ser madre, junto a su hijo

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Tras confirmar hace apenas unos días que está embarazada de su segundo hijo -el primero junto a su pareja, Vicente Romero-, Adara Molinero ha querido mostrar la otra cara de estas primeras semanas de gestación. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que logró este embarazo mediante un proceso de fecundación in vitro, se ha sincerado sobre los problemas que está teniendo cuando se encuentra exactamente de "7+3, casi dos meses".

Aunque la influencer se encuentra viviendo un momento pletórico al ver cumplido su sueño de darle un hermano a su hijo Martín, de 6 años, fruto de su relación anterior con Hugo Sierra, el malestar físico está siendo un importante impedimento en su día a día.

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A través de sus stories de Instagram, la madrileña ha confesado con naturalidad que los planes que tenía para llevar una gestación idílica han saltado por los aires debido a las náuseas y los vómitos constantes a los que está haciendo frente en este primer trimestre.

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"Una de las cosas que dije antes de quedarme embarazada fue: 'voy a comer supersano, voy a entrenar todos los días'. Mentira. Estoy comiendo las cosas que no me dan asco porque todo me da asco, hasta el café. Un desastre. Deporte no estoy pudiendo hacer porque me paso el día en la cama o vomitando", ha explicado la creadora de contenido.

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Sorprendida con los cambios en su cuerpo

Este turbulento arranque de su embarazo coincide con el asombro que la exconcursante de 'Supervivientes' compartía hace tan solo unos días con su comunidad de Instagram, mostrando lo rápido que le está creciendo la barriguita en estas primeras semanas.

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"Yo no sé qué está pasando, cuando tenga 6 meses la voy a tener enorme", señalaba entre risas. Sus seguidores, ya confabulando, apuntaban a que "vienen dos, seguro" o que el bebé, sin duda, "va a ser grande". Sea como fuere, lo que está claro es que Adara Molinero está aceptando cada cambio tal y como viene porque este embarazo es todo un sueño hecho realidad para ella.