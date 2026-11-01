Heidi recordó sus disfraces de otros años y mostró el proceso de caracterización del que ha usado este año

Heidi Klum organizó este año el evento en el restaurante Cathédrale de Nueva York

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Heidi Klum sorprende de nuevo en Halloween con un disfraz que no ha pasado desapercibido. Este año ha organizado una celebración en el restaurante Cathédrale de Nueva York, una fiesta que ha contado con muchos invitados famosos como Taylor Momsen, Eric McCormack y Valentina Sampaio. Horas antes de posar en la alfombra roja, Heidi recordó sus disfraces de otros años y mostró el proceso de caracterización del que ha usado este año.

Después de mostrar todos los detalles, la modelo apareció con un enorme disfraz de mano gigante desgarrada. Sus piernas estaban convertidas en dos dedos y el nivel de detalle del disfraz no ha dejado indiferente a nadie. Klum explicó que se trata de una mano en la que se podían ver las venas iguales a las suyas, tendones, arrugas, uñas, pulgar y sus anillos. En el centro de la mano, había una herida profunda que dejaba ver su cara en un primer plano muy escalofriante.

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Heidi Klum, la reina de Halloween

Heidi Klum es la reina de Halloween y eso es indiscutible. Durante años, se ha convertido en Medusa, en un gusano gigante, en E.T., en una anciana de casi 100 años e incluso un pavo real. Las expectativas estaban muy altas pero lo cierto es que las ha superado al transformarse en una mano amputada.

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Su hija, Leni Klum, optó por un disfraz más sencillo y se convirtió en Miss Piggy con una nariz de cerdito, las orejas y un batín satinado de color blanco.