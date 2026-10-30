La resolución establece que la custodia física principal recaiga en el exmarido de la actriz, Oliver Martínez

El exmarido de Halle Berry demanda a la actriz por estrangular a su hijo de 12 años y obtiene una orden de alejamiento temporal: los detalles

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La batalla judicial de Halle Berry y su exmarido, Olivier Martínez, ha acabado con un revés para la actriz por la custodia de su hijo en común, Maceo. Según ha trascendido, la decisión establece que la custodia física principal recaiga en el actor, impidiendo a Berry, por el momento, pernoctar con el menor.

La resolución llegó este pasado 29 de octubre, después de casi dos semanas de declaraciones y sesiones a puerta cerrada. Sin embargo, el resultado no ha supuesto una victoria absoluta para ninguno de los dos.

La jueza Shelley Kaufman ha decidido mantener la custodia legal compartida, pero ha otorgado a Martínez la custodia física principal de Maceo. Esto significa que el adolescente permanecerá la mayor parte del tiempo con su padre y que Berry no podrá recuperar, por ahora, el régimen de convivencia al 50% que había solicitado.

Uno de los aspectos más importantes del fallo es que la actriz no podrá pernoctar con su hijo y tendrá que limitar los encuentros a visitas durante el día. Además, se ha establecido que deberá acudir a terapia junto a Maceo, con el objetivo de trabajar en la relación entre ambos y favorecer una posible reconciliación.

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No obstante, la magistrada también ha rechazado convertir la orden de protección temporal en una orden permanente por violencia doméstica y ha levantado la restricción que impedía a Berry acercarse a su hijo.

De hecho, la abogada de la actriz celebró esta parte del fallo y manifestó su satisfacción por la decisión del tribunal. La intérprete considera que este resultado le permite seguir centrada en el bienestar de su familia.

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La batalla, en cualquier caso, no está cerrada. Ambos deberán regresar a los tribunales en noviembre para revisar de nuevo el régimen de custodia y determinar cómo continuará la convivencia de Maceo con sus progenitores.

El juicio y el origen del conflicto

El origen de este último enfrentamiento ocurrió el pasado 26 de septiembre en el domicilio de la intérprete de 'Catwoman'. Según la versión que Martínez trasladó a los tribunales, Maceo se encontraba jugando a un videojuego de realidad virtual en su habitación cuando su madre entró y comenzó a reprenderle por su comportamiento.

La discusión habría ido subiendo de tono hasta desembocar, siempre de acuerdo con el relato del actor francés, en un enfrentamiento físico. Martínez sostiene que Berry empujó al menor, se abalanzó sobre él y le agarró del cuello, llegando supuestamente a estrangularlo.

El actor explicó en su declaración que recibió una llamada de su hijo aquella noche para pedirle que fuera a recogerlo. Según su testimonio, pudo escuchar al niño alterado y a la actriz gritando de fondo. También aseguró que no se trataría de la primera vez que ocurría y aludió a otros episodios anteriores de presunta violencia física y verbal.

Entre las situaciones que incluyó en su documentación judicial figura un supuesto altercado ocurrido cinco años antes, en el que Berry habría golpeado a Maceo en la cara, así como otro episodio de hace una década en el que la actriz habría protagonizado un estallido de ira en el que lanzó un plato con cubiertos.

Martínez también hizo referencia a las tensiones que, a su juicio, habría vivido el menor por los desacuerdos económicos entre sus progenitores. En concreto, mencionó una supuesta conversación de 2023 en la que Berry habría hablado de él de forma despectiva delante de su hijo, relacionando la cuestión con la manutención que debía abonarle.

El francés presentó además mensajes intercambiados con su exmujer después del incidente de septiembre. En uno de ellos, atribuido a la actriz, esta habría escrito que se sentía muy mal por lo sucedido la noche anterior y que sabía que Maceo tampoco se encontraba bien.

La respuesta de Berry fue contundente. La actriz negó las acusaciones a través de su abogada, Marina Beck, que calificó la petición de Martínez de "totalmente infundada y deliberadamente engañosa".

Su defensa sostuvo que el actor había incumplido reiteradamente resoluciones judiciales y había interferido en las sesiones de terapia y charlas educativas de su hijo. También recordó que Martínez ya había recibido sanciones judiciales por su comportamiento en el marco de los procedimientos anteriores. La propia Berry negó haber maltratado a Maceo.

La disputa llegó a los tribunales el pasado 1 de octubre, cuando Martínez solicitó una orden de protección temporal y pidió que se le concediera la custodia exclusiva, tanto legal como física, del adolescente. El juez accedió inicialmente a dictar una orden temporal que imponía restricciones a Berry y limitaba sus encuentros con el menor.

La actriz no podía acercarse a su exmarido a menos de unos 90 metros y sus visitas a Maceo quedaron reducidas a determinados horarios diurnos: lunes, martes, sábados y domingos, entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde. De esta manera, se quedaba sin posibilidad de pasar la noche con su hijo.

La medida también contemplaba condiciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias durante las visitas, aunque el tribunal no aceptó en un primer lugar todas las exigencias planteadas por Martínez, que había solicitado controles de sobriedad antes, durante y después de los encuentros.

Además, ambos fueron instados a participar en un proceso de mediación confidencial para intentar encontrar una solución a sus diferencias sobre la custodia.