El futbolista del PSG y su esposa han desvelado la feliz noticia a través de sus redes sociales, desvelando algunos detalles del recién nacido

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Fabián Ruiz y Rosa Pereira atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas. Este pasado jueves, 5 de noviembre, el futbolista del Paris Saint-Germain y de la selección española y su mujer han anunciado que han sido padres de su primer hijo en común.

El matrimonio, que dio la bienvenida al bebé este pasado 4 de noviembre, ha compartido las primeras imágenes del recién nacido. Una publicación muy emotiva con la que han querido presentar públicamente al pequeño y desvelar algunos detalles de su nacimiento, entre ellos el nombre que han escogido para él: Bertín.

La pareja ha elegido las redes sociales para compartir este momento tan íntimo con sus seguidores. A través de una serie de fotografías, han mostrado diferentes instantes de las primeras horas de vida del recién nacido, desde sus primeros momentos en la cuna hasta las imágenes tomadas en el hospital junto a sus padres.

En una de las fotografías, Rosa aparece tumbada en la cama del hospital mientras sostiene al pequeño en brazos. En otra de las instantáneas, Fabián se acerca a su mujer para darle un beso en la frente mientras ella sostiene al bebé, protagonizando una de las escenas más especiales de este reportaje familiar.

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También han compartido fotografías del pequeño descansando en su cunita y detalles de su ropa, en la que aparecen bordadas las iniciales de su nombre. Bertín se ha convertido así en el gran protagonista de la publicación con la que el matrimonio ha querido celebrar públicamente su llegada.

Su historia de amor

La llegada de Bertín supone un nuevo paso en la historia sentimental de Ruiz y Pereira, una pareja que siempre ha procurado mantener su relación lejos de la exposición mediática.

Ambos se conocen desde que eran adolescentes y, aunque han compartido algunos momentos de su vida en redes sociales, no suelen ofrecer demasiados detalles sobre su intimidad.

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Rosa, psicóloga de profesión y también sevillana, ha acompañado al deportista durante las diferentes etapas de su carrera, incluidos sus compromisos internacionales.

Durante el Mundial, su embarazo también tuvo cierto protagonismo. De hecho, Fabián dedicó a su mujer y al bebé que esperaban uno de sus goles ante Bélgica, celebrándolo con el tradicional gesto de llevarse el pulgar a la boca y colocarse el balón bajo la camiseta, simulando un embarazo.

El 19 de julio de 2025 dieron un importante paso en su relación al casarse en Sevilla, en la iglesia colegial del Divino Salvador, en una celebración a la que acudieron familiares, amigos y compañeros de profesión del futbolista. Algo más de un año después de aquel enlace, han ampliado la familia con el nacimiento de su primer hijo.