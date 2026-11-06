La reforma de la dependencia llega con más financiación: las nuevas cuantías para los grados I, II y III

Los grados I, II y III de dependencia moderada, severa y gran dependencia registran subidas del 18%, del 100% y del 128% respectivamente

La ayuda a domicilio se amplía más allá de las tareas domésticas con la nueva Ley de Dependencia

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Los importes que la Administración General del Estado aporta a las comunidades autónomas por cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia han experimentado en 2026 el mayor incremento de su historia. El Real Decreto-ley 17/2026, publicado en el BOE el pasado 24 de junio y en vigor desde el 25, casi duplica las cantidades del llamado "nivel mínimo garantizado" y las eleva por encima de lo que ninguna reforma anterior había planteado desde la aprobación de la Ley 39/2006 hace casi dos décadas.

Esta medida forma parte del paquete de refuerzo que acompaña a la reforma general de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso, pendiente de publicación en el BOE. Los grados I, II y III de dependencia moderada, severa y gran dependencia registran subidas del 18%, del 100% y del 128% respectivamente. El grado III+ de dependencia extrema, creado en octubre de 2025 para casos como la ELA en fase avanzada, se sitúa en un rango propio de 4.930 euros al mes.

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El desglose por grados

Las cifras que el Estado transfiere ahora a las comunidades autónomas por cada persona beneficiaria del SAAD, según el Real Decreto-ley 17/2026, quedan fijadas así.

El Grado I (dependencia moderada, personas que necesitan ayuda al menos una vez al día para actividades básicas) pasa de 76 a 90 euros al mes, con un incremento del 18%.

(dependencia moderada, personas que necesitan ayuda al menos una vez al día para actividades básicas) pasa de 76 a 90 euros al mes, con un incremento del 18%. El Grado II (dependencia severa, personas que necesitan ayuda dos o tres veces al día pero no requieren apoyo permanente de un cuidador) sube de 130 a 260 euros al mes, exactamente el doble.

(dependencia severa, personas que necesitan ayuda dos o tres veces al día pero no requieren apoyo permanente de un cuidador) sube de 130 a 260 euros al mes, exactamente el doble. El Grado III (gran dependencia, personas que necesitan ayuda continua a lo largo del día y que carecen por completo de autonomía física, mental, intelectual o sensorial) se eleva de 290 a 660 euros al mes, un incremento del 128%.

(gran dependencia, personas que necesitan ayuda continua a lo largo del día y que carecen por completo de autonomía física, mental, intelectual o sensorial) se eleva de 290 a 660 euros al mes, un incremento del 128%. El Grado III+ (dependencia extrema, categoría específica para procesos irreversibles de alta complejidad como la ELA avanzada) queda en 4.930 euros al mes, sin comparación con la situación previa porque no existía.

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El matiz que conviene tener claro

Hay un elemento que se ha insistido en aclarar durante los últimos meses y que muchas familias siguen malinterpretando. Las cantidades del nivel mínimo garantizado no son lo que cobra directamente cada beneficiario en su cuenta bancaria a partir del 1 de julio. Son la aportación que el Estado hace a la comunidad autónoma correspondiente por cada persona beneficiaria del sistema. La cuantía final que llega al ciudadano depende de tres variables adicionales: el tipo concreto de prestación reconocida (Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, PECEF; Prestación Económica Vinculada al Servicio, PEVS; asistencia personal; ayuda a domicilio; centro de día), el baremo económico personal del beneficiario (nivel de renta, patrimonio, cargas familiares) y las decisiones autonómicas complementarias, ya que cada comunidad puede aportar cuantías propias por encima del mínimo estatal.

Como referencia comparativa, las cuantías máximas mensuales de la PECEF fijadas por el Real Decreto 675/2023 son de 180 euros para Grado I, 315,90 para Grado II y 455,40 para Grado III. Estas son las cifras que efectivamente cobran los cuidadores familiares de personas en dependencia moderada, severa y gran dependencia respectivamente. La subida del nivel mínimo estatal no eleva de forma automática esas cuantías, aunque sí permite a las comunidades autónomas ampliar los servicios prestados, reducir listas de espera o mejorar las prestaciones propias.

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El nuevo Grado III+ y la ELA

Junto a la actualización de los tres grados clásicos, el sistema incorpora desde octubre de 2025 una cuarta categoría específica para situaciones de dependencia extrema. El Grado III+, creado por el Real Decreto-ley 11/2025 de 21 de octubre mediante una nueva disposición adicional en la Ley 39/2006, se destina a personas con procesos irreversibles de alta complejidad, con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase avanzada como caso paradigmático. La cuantía del nivel mínimo estatal para este grado es de 4.930 euros mensuales, muy por encima de cualquier otro tramo del sistema, y responde a la altísima intensidad de cuidados que estos pacientes requieren (asistencia continua las 24 horas, personal especializado, tecnología de apoyo respiratorio, adaptaciones de vivienda). La medida da respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de familiares de personas con ELA, que llevaban años reclamando un tratamiento diferenciado dentro del sistema.