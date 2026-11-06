Bruselas habla ya de ataques deliberados, pero nadie pone nombre al autor mientras empiezan a asumir que el frente no está solo en Ucrania

Un nuevo ciberataque en Francia amenaza las reservas de tres bancos de sangre

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Una nueva oleada de falsos avisos de bomba en aviones, que se suma a otros ataques en Europa como los que hemos visto en los supermercados de varios países, donde los 'hackeos' de los servicios de refrigeración han causado pérdidas millonarias, pone en alerta al espacio comunitario. Bruselas habla ya de ataques deliberados, pero nadie pone nombre al autor mientras empiezan a asumir que el frente no está solo en Ucrania.

La situación es preocupante y sigue escalando. La de ayer fue una jornada caótica con más de una veintena de amenazas de bomba falsas que afectaron a una treintena de vuelos, entre ellos tres con salida o destino en Madrid, provocando graves alteraciones en el espacio aéreo, además de momentos de incertidumbre y temor entre los pasajeros. De hecho, fue la segunda oleada de avisos, y se teme que la situación continué mientras los ataques de este tipo se extienden ya en distintos sectores, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa el temido término que señala a una 'guerra híbrida'.

Decenas de aeronaves por toda Europa activando sus protocolos de seguridad por falso aviso de bomba

Ayer, algunos aviones, como el de un vuelo en Varsovia, no llegaron a despegar cuando todos sus pasajeros tenían que ser evacuados a toda prisa. Otros, por su parte, tuvieron que ser desviados en pleno trayecto, aterrizando de emergencia en aeropuertos como el de Londres, Sofía o Roma.

La situación se repetía: decenas de aeronaves por toda Europa teniendo que poner en marcha sus protocolos de seguridad por amenazas de bomba que, en todos los casos, resultaban ser falsas.

"Como debemos actuar es aterrizando dentro de los 30 minutos siguientes en caso de que haya realmente esa bomba a bordo", señala Francisco Cruz, piloto del Departamento Técnico SEPLA, en declaraciones a Informativos Telecinco.

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"Las autoridades aeroportuarias te mandan a un sitio remoto alejado de la terminal", explica, desgranando algunas claves del protocolo ante este tipo de avisos; un protocolo al que tuvieron que adherirse, entre los afectados, tres vuelos que tenían origen o destino Madrid.

Ciberataques en supermercados y el banco de sangre de Francia bajo la sospecha de una guerra híbrida desde Rusia

En esta situación, los expertos coinciden en que el episodio parece un acto coordinado en un momento especialmente agitado en Europa. Las amenazas de bomba falsas, no en vano, coinciden con la serie de ciberataques que esta semana apuntó igualmente contra los congeladores de los supermercados de más nueve países causando perdidas millonarias. Y también contra el banco de sangre de Francia, afortunadamente sin consecuencias graves.

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Tras esta campaña de sabotajes siempre se ha escondido la sospecha de grupos prorrusos. Sin embargo, desde el Kremlin tachan de absurdas las acusaciones de estos nuevos ataques enmarcados la llamada guerra híbrida.