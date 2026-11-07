Elena González 07 NOV 2026 - 10:13h.

La actriz Ana Arias ha confirmado en redes sociales que su madre "está bien": "Con nosotros"

La mujer había dejado su teléfono, su documentación y todas sus pertenencias en la casa al salir del domicilio

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La actriz Ana Arias ha anunciado que su madre "está bien" tras haberse conocido la denuncia por su desaparición en Madrid este 6 de noviembre mientras pasaba unos días con ella.

Su progenitora, María Luisa Villalba, de 82 años, reside habitualmente en Argentina y había venido semanas en la casa de su hija, situada en el barrio de Malasaña de Madrid. La noticia se ha conocía este viernes a través del periodista Carlos Quílez.

Ana Arias, actriz muy conocida de la pequeña pantalla en España

Ana Arias, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla en España, es hija del actor Enrique Simón, comenzó a formarse en interpretación desde muy pequeña hasta formalizar sus estudios en la RESAD de Madrid.

La actriz comenzó su carrera profesional como Paquita en 'Cuéntame', a la que han seguido sus papeles protagónicos en las series 'La que se avecina' y 'El Pueblo' o las películas 'La suite nupcial' y 'Friend Zone'.