Hallan el cadáver de un bebé recién nacido en el interior de un congelador en Ourense

Una mujer halló los restos del bebé al revisar las pertenencias de su madre, que había fallecido recientemente

Las autoridades apuntan a que se trataría de un bebé de entre 32 y 34 semanas

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OurenseLa Guardia Civil de Ourense está investigando el hallazgo del cadáver de un bebé recién nacido encontrado en el interior de un arcón congelador en un edificio en Allariz.

Según el medio local La Región, los hechos ocurrieron cuando una mujer halló los restos del bebé al revisar las pertenencias de su madre, que había fallecido recientemente, en su vivienda. Al abrir la cámara frigorífica, la mujer halló el cuerpo sin vida del recién nacido.

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Los restos del bebé han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde la autopsia permitirá esclarecer las causas de su muerte. Por el momento, las autoridades apuntan a que se trataría de un bebé de entre 32 y 34 semanas y que podría llevar muerto más de dos décadas.

Un caso similar hace un año

Hace tan solo un año, la Guardia Civil de Toledo investigaba otro hallazgo de un feto hallado muerto en un domicilio de Alberche del Caudillo, entidad menor de Calera y Chozas (Toledo).

El feto muerto fue hallado el 9 de septiembre en una vivienda de Alberche del Caudillo e inicialmente la madre fue investigada, aunque fue detenida después junto a su pareja.

Fue la abuela materna de los niños la que contactó con los servicios sociales para informar de lo que había ocurrido y éstos alertaron a la Guardia Civil.

Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia la mujer, que, además, tiene otros cuatro hijos menores de edad.