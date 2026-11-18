La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra libertad sexual, lesiones y trato degradante

La querella ha sido presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias

Compartir







La Audiencia Nacional (AN) ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En un auto, el magistrado instructor Antonio Piña cita además a declarar a las querellantes, de forma presencial, el próximo 3 de febrero y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que incluía.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional puede investigar la querella contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos trabajadoras

Piña admite la querella en base a los indicios que se aporta, esto es, el testimonio "que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

El juez investiga la querella contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite y ya investiga la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

PUEDE INTERESARTE El Supremo rechaza la demanda de Julio Iglesias por protección al honor contra Yolanda Díaz por falta de competencia

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró en un principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, de modo que las exempleadas del cantante decidieron presentar una querella directamente en el juzgado.

Tras estudiar el caso, el juez ha admitido la querella al considerar que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".