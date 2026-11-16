León XIV ha recibido un golpe en la cara cuando uno de los fieles le lanzó un rosario mientras se despedía desde el papamóvil

León XIV desata la locura en su visita a Perú, su país adoptivo: "¡Qué viva el papa!"

Compartir







El papa León XIV ha celebrado su última misa en la ciudad portuaria de Callao, cerca de Lima y ha asegurado que siempre llevará a los peruanos en su corazón. "¡Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo!", ha exclamado el Pontífice, que vivió 20 años en el país y ha dedicado su homilía dedicada a San Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima.

Sin embargo, cuando estaba despidiéndose de los ciudadanos, alguno de ellos se dejó llevar demasiado por la emoción y le lanzó un rosario con la mala suerte de que le dio en la cara. En las imágenes que se han publicado en varios medios aparece como el pontífice recibe el latigazo y se queja del dolor, tapándose la zona del ojo, donde recibió el golpe.

PUEDE INTERESARTE El Papa León XIV vota en las elecciones de mitad de mandato de EE.UU: es la primera vez que se conoce que un Pontífice lo haya hecho

A pesar de ello, parece que León XIV se recuperó rápido y no quiso darle importancia a lo sucedido, sino que siguió con las bendiciones y agradeció a los peruanos el recibimiento y el cariño recibido durante su estancia en el país. Con unas emotivas palabras quiso dar por finalizada su visita.

El mensaje del papa en Perú

"Toribio deseaba que los indígenas proclamaran el Evangelio a sus familiares, amigos y vecinos. Quería que se apartaran de sus creencias tradicionales por voluntad propia y sin coacción. Esto se evidencia en su incansable dedicación durante las visitas pastorales que realizaba para conocer a sus feligreses, ayudarlos y, si era necesario, corregirlos, instruirlos en la Palabra de Dios y administrarles los sacramentos.

PUEDE INTERESARTE León XIV será operado del nódulo en el pulmón en el Hospital Policlínico Gemelli: los detalles del apartamento papal donde se alojará

El Pontífice ha asegurado que con su ejemplo, san Toribio invita a santificar las relaciones dentro de la Iglesia y ha asegurado que su vida inspira a reconocerse como miembros vivos de un solo cuerpo. "Hoy, esta comunión se expresa en la sinodalidad y se convierte así en un estilo de vida eclesial en todos los niveles", ha reflexionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, ha asegurado que San Toribio de Mogrovejo fue un pionero de la "civilización del amor", oponiéndose así a los "constructores de Babel" que también existían en su tiempo y ha citado a otros santos igualmente protagonistas como Rosa de Lima, Martín de Porres o Francisco Solano.

"Queridos hermanos y hermanas, mi camino llega a su fin, ¡pero el tiempo de misión continúa! Recordemos que al final de cada Misa somos enviados a proclamar el Evangelio. Por lo tanto: ¡Id y proclamad al verdadero Dios! ¡Dad testimonio de lo que habéis visto y oído! ¡Que nadie se quede sin esta Buena Nueva! Que nuestra misión, por la intercesión de la Virgen María y de los santos, se sostenga siempre por la fe en la presencia del Resucitado, que nos concede su paz y nos invita a compartirla con todos", ha exclamado.