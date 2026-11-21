Este ingreso hospitalario llega después de varios problemas médicos para el diestro de Camas

El estado de salud del histórico torero habría empeorado en los últimos días por una infección respiratoria

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Curro Romero ha sido ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El estado de salud del histórico torero habría empeorado en los últimos días por una infección respiratoria que ha derivado en complicaciones en el pulmón derecho, según informa 'Canal Sur'.

Este ingreso hospitalario llega después de varios problemas médicos para el diestro de Camas. En abril y en agosto, también tuvo que ser hospitalizado también por problemas respiratorios y por una infección urinaria.

Los problemas de salud del torero

Después, en el Hospital Macarena se sometió a una intervención quirúrgica en 2024 tras sufrir una fractura en la cabeza del fémur como consecuencia de una caída en su domicilio.

A esto, se le añaden los antecedentes de párkinson y el cáncer de laringe que superó hace seis años. El Faraón de Camas nació en 1933 y está a punto de cumplir los 93 años.