El Ayuntamiento de Gerena, Sevilla, ha abierto un expediente tras las quejas vecinales por el ruido provocado en la fiesta de cumpleaños del torero Andrés Roca Rey

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SevillaEl Ayuntamiento de Gerena, Sevilla, ha abierto un expediente tras las quejas vecinales por el ruido provocado y por el lanzamiento de cohetes sin autorización durante la fiesta de cumpleaños del torero Andrés Roca Rey, que provocó las quejas de los vecinos. La fiesta, según han informado a EFE fuentes municipales, se celebró en una finca cerca del casco urbano y el ruido que provocó hizo que varios vecinos presentasen una queja formal ante el Ayuntamiento.

Además, en la celebración, que se prolongó hasta las cinco de la madrugada aproximadamente, se lanzaron cohetes sin permiso ya que la normativa municipal en Gerena regula las actividades pirotécnicas previa solicitud, sin que el torero presentase petición alguna en este sentido.

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Expediente al torero

Algunas personas han relatado en redes sociales que los cohetes "parecían disparos" en mitad de la noche.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha abierto un expediente relativo a las quejas que se trasladará a la Policía Local "para que haga las averiguaciones pertinentes" y se apliquen, en su caso, las sanciones que correspondan.

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La ordenanza municipal en Gerena contempla en su artículo 26 multas de hasta 300 euros por infracciones leves y entre 300 y 6.000 euros por infracciones graves en materia de ruido, y el artículo 11 prohíbe determinados lanzamientos de pirotecnia sin autorización entre las 23:00 y las 9:00 horas.

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La defensa de Roca Rey

Por su parte, el abogado del torero, Joaquín Moeckel, ha salido al paso para defender la imagen de su representado y, por tanto, el sarao que montó por su 30 cumpleaños en 'La Consentida' y por la que la localidad sevillana se ha puesto en pie de guerra.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre. La fiesta dio comienzo a las siete de la tarde y se alargó hasta pasadas las cinco de la mañana.

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Al margen de esta desagradable polémica, el torero peruano ha compartido un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por el cariño que ha recibido en su 30 cumpleaños, que ha acompañado del cartel de bienvenida a su fiesta, protagonizado por una imagen suya de pequeño vestido de torero.