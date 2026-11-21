Elena González 21 NOV 2026 - 21:05h.

El artista, de 83 años, se habría encontrado mal poco antes del inicio del recital y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario

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Raphael ha suspendido el concierto que tenía previsto en el Coliseum de A Coruña a punto de empezar ya que arrancaba a las 20.30 horas de este sábado.

La cita con el público gallego se producía dentro de su gira RAPHAELísimo, que ha tenido, pero el concierto ha tenido que cancelarse con el público ya en la sala.

Según recoge 'La Opinión de A Coruña', a la hora a la que tenía que empezar el recital, con el público ya en la sala, se ha anunciado que el espectáculo se cancelaba por indisposición del artista.

Trasladado en ambulancia a un centro hospitalario

Como recoge este diario, el artista jienense, de 83 años, se habría encontrado mal poco antes del inicio del recital y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria. El multiusos municipal ha sido desalojado tras el incidente.