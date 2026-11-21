Estas obras se habían acordado dentro de las facilidades que otorga la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

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El Ayuntamiento de Pinto ha cancelado las obras de teatro Libres!!!, El hijo de la cómica, Poeta (perdido) en Nueva York, El verdugo y La reina brava. A todas ellas se les ha comunicado este jueves que las fechas que tenían acordadas para celebrar su funciones en el Teatro Francisco Rabal quedaban canceladas por la Concejalía de Cultura, según informa 'elDiario.es'.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha asegurado en un mensaje en X que la Comunidad de Madrid que “programará, si el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace, las cinco funciones pertenecientes a su Red de Teatros”. Y ha añadido que “la industria cultural, las empresas y los profesionales de la Cultura merecen certezas y seguridad”.

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Estas obras se habían acordado dentro de las facilidades que otorga la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Cuando las compañías logran inscribir sus propuestas dentro del catálogo de obras que entran en la red, los Ayuntamientos pueden elegir las que deseen programar y reciben una cofinanciación del caché de cerca del 60% si la compañía es madrileña .

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“Si no se puede hablar de censura, sí se puede hablar de criterio ideológico", según César Arias

Solo un día antes de que se cerrara el plazo para contratar en la segunda convocatoria de este año, cinco compañías recibieron la llamada del ayuntamiento. No se trata de una cancelación de un contrato ni censura, sino de la ruptura de un acuerdo verbal, algo muy raro en el teatro, según fuentes consultadas por el medio citado.

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“Si no se puede hablar de censura, sí se puede hablar de criterio ideológico o censura encubierta”, dice César Arias, encargado de distribución de la compañía Las Niñas de Cádiz. Para Arias, esta cancelación supone “un estropicio” debido a las particularidades de la contratación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que es la única en España que obliga a que haya un mínimo de tres contrataciones por parte de los Ayuntamientos para que se puedan efectuar.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), Susana Rubio, califica la actuación del Ayuntamiento de Pinto de “censura encubierta”: "Estas situaciones atentan contra la profesionalidad de los programadores, que tienen que pasar por un sesgo ideológico, valiéndose de la excusa de que no hay un contrato, al final pasa por una censura escondida de ciertos espectáculos que casualmente tienen un contenido político que no quieren mostrar".

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"Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando", dice Pedro Sánchez

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este sábado "la censura" de varias obras de teatro que habían sido apalabradas por el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pinto, gobernado por el Partido Popular. "Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", ha dicho el presidente del Gobierno en un mensaje publicado en la red social X.

Sánchez enlaza su mensaje con la información publicada por eldiario.es en la que se afirma que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid) ha cancelado cinco obras de teatro apalabradas sobre Lorca, mujeres anarquistas y un monólogo de José Sacristán.