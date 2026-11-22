Berto González 22 NOV 2026 - 11:00h.

Arturo Requejo vuelve a 'GH VIP 9' tras años alejado de la televisión, en los que ha formado una familia con Tamara y ha emprendido varios negocios

Arturo Requejo posa por primera vez junto a su pareja y cuarto hijo biológico: su tierno posado familiar

Compartir







Arturo Requejo vuelve a la casa más famosa de España como concursante de 'GH VIP 9'. Tras años alejado de la televisión, el irundarra regresa a Telecinco después de haber cambiado su vida por una más tranquila en Letur, en la provincia de Albacete. Allí comparte proyectos con Tamara, su pareja desde hace aproximadamente cinco años y madre de su cuarto hijo. Su día a día navega entre la naturaleza, la crianza de sus hijos y el desarrollo de ideas empresariales que no han terminado de llegar a buen puerto, motivo por el cual también ha afrontado dificultades económicas en los últimos años.

Su participación en 'Gran Hermano 11' lo convirtió en un rostro conocido de Telecinco. Las relaciones que estableció dentro de la casa y sus enfrentamientos con otros participantes marcaron su concurso y le dieron una fama que tuvo continuidad en otros programas. Después llegaron 'Supervivientes 2011', 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y '¡Mira quién salta!'.

PUEDE INTERESARTE Sua, el cuarto hijo biológico de Arturo Requejo cumple su primer año y cada día se parece más a su padre

Su vida en pareja junto a Tamara y el nacimiento de su cuarto hijo

Su retirada de los platós no supuso una desaparición completa de la vida pública. En Instagram, bajo el nombre 'arturoecolife', ha seguido compartiendo aspectos de su nueva etapa más conectada al mundo natural, que considera una de las mejores decisiones de su vida.

Arturo mantiene una relación con Tamara, instructora de yoga, desde hace alrededor de un cinco años, lo que sitúa el comienzo de su historia aproximadamente en 2021. Juntos tienen a Sua, un niño de algo más de tres años que es el cuarto hijo del concursante -es padre de dos hijos que viven en California y de un tercer hijo que vive en Francia-. La pareja comparte su pasión por el yoga y una forma de vida sostenible conectada completamente al entorno natural, al cuidado del mundo animal, de los productos ecológicos y de la meditación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

De sus negocios relacionados con la naturaleza a su vida en Letur

Tras su ruptura con Merche en 2020, Arturo decidió establecerse en la Sierra del Segura. Eligió el municipio albaceteño de Letur, buscando tranquilidad y un modelo de vida más sostenible. En sus redes defiende la autosuficiencia y muestra una cotidianidad con placas solares, huerto y gallinas. El contacto con la naturaleza y la meditación también forman parte de esta etapa.

Entre Arturo y Tamara, aparte de formar una familia, también han emprendido juntos diferentes negocios, entre ellos una venta de productos orgánicos y naturales, y un programa de terapias relacionadas con la energía y la sanación. Además, abrieron las puertas de un chiringuito llamado Aloha Letur en el Mirador de La Molatica.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La reacción de Merche a su regreso a la televisión

Arturo y Merche comenzaron su relación en 2013 y se separaron a principios de 2020, después de siete años juntos. La cantante ha evitado explicar públicamente los motivos de aquella ruptura. Sin embargo, preguntada por su regreso a televisión durante las Antenas de Oro, celebradas en el Casino de Aranjuez, dejó clara la distancia que mantiene con su expareja: "Yo hace siete o ocho años que yo estoy completamente desconectada. No tengo ni la menor idea. Porque esa es otra, se acaban las cosas y se acaban", comentó la cantante a la prensa.

Pese a ello, le deseó suerte en su vuelta al concurso de televisión: "Que le vaya muy bien, que le vaya bonito. Todo bonito a todo el mundo", sentenció la cantante, que prepara un disco para finales de año y una gira para celebrar sus veinticinco años de carrera.