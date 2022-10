El calvario de María José Cantudo, a punto de quedarse en silla de ruedas: "Llevo un mes sin poder levantarme de la cama"

María José Cantudo ha vivido un auténtico calvario en los últimos meses. Nos cuenta Saúl Ortiz que hace un año medio empezó a encontrarse mal . Le inyectaron algo en la pierna y esto le provocó la salida de unos bultos en sus piernas, pero no se sabía qué era lo que le pasaba a la artista. Todo se complicó hasta que tuvieron que operarla de urgencia.

La situación sanitaria que provocó la pandemia por el covid no hizo más que agravar esta situación. Cantudo empezó a tener problemas de movilidad, hasta tal punto de no poder levantarse de la cama, problemas para llevar su día a día. Tal era su preocupación que decidió no compartirlo con su familia.