“Ella presume de joyas cuando su familia no tiene ni para comer. A su tío le acaban de operar y ella ni se ha enterado. Es horroroso. No he visto nunca a una persona tan despegada con su familia. No tienen relación porque no quiere, porque no es de su mismo estatus. Ella no se acuerda de quién le prestó el dinero para ir a ver a su padre a Italia”, acusa Rosario.