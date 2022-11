La verdadera relación de Georgina Rodríguez y su suegra: "Van a pasar las Navidades separadas"

Georgina Rodríguez volvía a convertirse en noticia esta semana cuando su hermana aparecía en 'Socialité' asegurando que estaba a punto de ser desahuciada y que Georgina , pese a ser millonaria, no les ofrecía su ayuda ni a ella ni a sus hijos.

Ahora, son los colaboradores de 'Fiesta' los que aseguran que la mujer de Cristiano Ronaldo no solo no tiene relación con su hermana, si no que cada vez está mas distanciada de la familia de su pareja.