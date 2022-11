Ana María Aldón frena en seco a Aurelio Manzano tras su golpe bajo: "Estoy harta de gente como tú"

El hecho de que Ana María Aldón protagonizara un histórico encuentro en el plató de ‘Mediafest Night Fever’ con Rocío Carrasco ha provocado un tenso enfrentamiento entre la colaboradora y su compañero, Aurelio Manzano . Él considera que eso fue un feo gesto por su parte hacia Ortega Cano, pero la Aldón no se ha quedado callada.

Aurelio toma la palabra: “Le he preguntado qué le había parecido este momento y te puedo asegurar que su reacción fue que su silencio hizo más daño que las palabras, me dijo ‘prefiero callarme”, a lo que Ana María responde “es porque no quiere que tú lo sepas, tú lo interpretas a tu manera”.