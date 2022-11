La hermana de Georgina Rodríguez, arruinada y viviendo de okupa, pide ayuda a la modelo: "No me esperaba todo esto"

Patricia denuncia estar en una situación económica límite que le ha llevado a la ruina y a vivir de okupa los últimos tres años: "Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos...", denuncia. "A veces tengo para comer, otras no... A veces tengo para pagar el alquiler, otras no...", sostiene.