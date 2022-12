Ana María Aldón abandona el plató tras escuchar la amenaza de demanda de Ortega Cano hacia ella

“Estoy jodido. Como siempre, jodido”, “No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia”, “Yo he sido buena persona con ella”, “Voy a llevar esto por la vía judicial” … son algunas de las frases que podemos escuchar en boca del torero, ante el estupor de Ana María. “Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si él tiene ese concepto…”, son las primeras palabras de la colaboradora tras escuchar un breve avance.

“Dice que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia. Me da pena que piense que, en diez años, solo he hecho eso. Me parte el alma”, confiesa Ana María. Cuando se tranquiliza, les mostramos las declaraciones completas de la gran rajada de Ortega Cano en la que carga contra Ana María: “Yo también estoy cansada”, llega a decir ella, haciendo alusión a un comentario del torero.

“Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir”, son parte de las palabras de Ana María al reaccionar. Además, le duele que su ex se dirija a ella como “esa mujer”.