Alejandra Rubio denuncia una noticia falsa sobre ella: "No he sido víctima de una violación" 

La hija de Terelu Campos ha contado en directo que ha sido víctima de una noticia falsa y ha querido denunciarlo públicamente: ‘’Yo me he visto en un video donde contaban una noticia falsa sobre mí, pero una noticia bastante grave, no sé si se puede decir…ponía: ‘Alejandra Rubio, víctima de una violación’. Entonces yo creo que esas cosas no debemos permitirlas y hay que tomar medidas porque somos personajes públicos (…)’’.