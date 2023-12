La actriz Itziar Castro murió por un fallo cardíaco

Amor Romeira era muy amiga de Itziar Castro y no ha podido evitar emocionarse

Amor Romeira, de Itziar Castro: "Ella siempre me decía que no me rindiera, siempre me daba consejos"

La muerte de Itziar Castro ha sido un golpe muy duro para el mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento. Han sido muchos rostros conocidos los que han llorado su pérdida y una de ellos ha sido Amor Romeira, que no ha podido contener las lágrimas.

La colaboradora de ‘Fiesta’ no ha podido evitar romper a llorar en el plató de nuestro programa y ha explicado cómo se ha sentido tras conocer la noticia de la que fue una de sus grandes amigas: “Para mí, ha sido muy duro despertarme esta mañana”, decía.

“Cuando me despierto, el mayor de mis miedos es que no haya nada malo en mi teléfono (..) Siempre le pido a Dios que no me llegue un mensaje y, de repente, me he encontrado uno que me decía que se había muerto Itziar Castro”, decía, muy emocionada.

Amor Romeira, con la voz quebrada, ha querido hablar de su amistad con la actriz y ha contado el motivo por el que siente algo de remordimiento: “La invité a un evento y no me di cuenta de que me había hablado. No la contesté y tengo la sensación de que no estuve a la altura como amiga”, explicaba, muy sentida, la colaboradora.

“Si de algo me voy a acordar de ella es que, cuando estaba en mis momentos bajos, ella siempre me mandaba un mensaje y me decía que, a veces, hay que ir a la cueva y pasarlo mal porque luego merece la pena salir adelante y seguir luchando”, añadía.

Cómo surgió la amistad de Amor Romeira e Itziar Castro

La colaboradora del programa de Emma García explica cómo surgió su amistad con la actriz: “Ella es una persona que ni tiene prejuicios y que le encantan los realities. Era una mujer maravillosa. Cuando me hice conocida por ‘GH’, ella me decía que le encantaba lo que hacía”, aseguraba la tertuliana.

“Yo tenía muchas conversaciones con ella para meterme en el mundo de la interpretación y ella siempre me decía que no me rindiera, siempre me daba consejos”, aseguraba Amor Romeira, visiblemente afectada.