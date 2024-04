En 'Fiesta' analizamos la última hora de este conflicto familiar y desgranamos la entrevista que concedió Terelu Campos en '¡De viernes!' . Es cuando Pipi Estrada comenta que Carmen y su nuera, Paola Olmedo , no tenían relación ninguna y que Carmen se llevó un dinero de la exclusiva de la boda de su hijo. Carmen no se queda de brazos cruzados y responde .

Carmen Borrego aprovecha que Belén Rodríguez se encuentra en plató para escribirle y enviarle un mensaje a Pipi Estrada: "Paola no habla con una clienta, habla con una redactora del programa, fue una trampa. Todo lo que dice Pipi es mentira, Paola venía a mi casa habitualmente. Yo no cobré absolutamente nada de la boda". También desmiente las palabras que ha dicho Enrique del Pozo durante su intervención. Recordemos que no es la primera vez que la familia Campos desmiente a Pipi, pues recordemos que la semana pasada Terelu Campos se quejó de lo que estaba diciendo el colaborador en el programa .

También en '¡De viernes!' pudimos saber cómo se siente Carmen Borrego tras lo sucedido. Terelu dijo que aún no la había visto llorar a su hermana, cosa que le preocupaba, y compartió con todos el duro mensaje que le había enviado: "Yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta de que, de quien se ha separado, es de mí".