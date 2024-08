Exclusiva | José María Almoguera, de vacaciones en compañía de su padre y su hijo: "No va a sentar bien a Carmen Borrego"

"Esto es un golpe muy duro para Carmen , ya no solo porque esté con su padre, si no porque él sí está viendo a su nieto, algo que a ella también le gustaría".

"A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida. Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo. Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela".