Ugo Joseph asegura que no le está sorprendiendo todo esto que está pasando ya que reconoce que Maite tiene "un carácter muy fuerte": "Sabía que, algún día, iba a haber esta explosión ". Nos cuenta que, al principio de la relación, Maite le propuso ser padres: "Su primer proyecto conmigo era tener un hijo mestizo conmigo, pero estuvimos ahí y ella no pudo. Estuvimos en tratamiento , pero vieron que ella tenía problemas en su sistema".

"Ella tenía dudas y pensaba que era mi problema, que no podía embarazarla a ella. Entonces fui hasta el médico para examinarme y me dijeron que podía tener hasta cien hijos", añade Ugo. Asegura que querían formar "un matrimonio normal" y así tener hijos, pero no pudo ser. Kiko Jiménez asegura que Maite y Ugo mantienen, en la actualidad, una buena relación y que él no estaba en la vida de Sofía cuando Maite y Ugo fueron pareja.