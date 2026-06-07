Fiesta 07 JUN 2026 - 17:17h.

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Las calles de Madrid continúan volcadas con la visita del papa León XIV. Antes de poner rumbo a Barcelona, el Pontífice pondrá fin a su agenda en la capital el próximo 9 de junio con un encuentro con cerca de 18.000 voluntarios en IFEMA. Un evento de oración y celebración que contará con actuaciones musicales para amenizar la jornada. Soraya Arnelas es una de las cantantes confirmadas y esta tarde, en 'Fiesta', nos cuenta cómo se siente ante este especial momento que vivirá próximamente.

A pocos días de compartir escenario con el papa León XIV, Soraya Arnelas nos cuenta qué significa para ella esta gran oportunidad. Muy emocionada, la cantante asegura que la fe siempre ha tenido un papel importante n su vida: "Esto no es una moda. Dios siempre ha estado en mí, lo tengo muy presente". También, la artista comparte una anécdota sobre el día que el día que el Pontífice fue proclamado y desvela el presentimiento que tuvo con él:

"Estaba sola en casa, me fui corriendo a la televisión, me puse delante de rodillas y me puse a llorar de la emoción. Sentía aquel día que había algo especial con él, con León XIV. Y un año y medio después voy a cantarle. He sentido algo con este papa, le veo una bondad en la mirada, en sus gestos... Lo veo muy entregado, pero a la vez sabiendo qué es lo que tiene entre manos".

Soraya adelanta la canción que le cantará al papa León XIV

La actuación que la extremeña ofrecerá al papa León XIV será, sin duda, un momento histórico en su carrera musical, así como en su vida personal. Una oportunidad que, tal y como ha explicado la cantante, llegó de una forma inesperada: "A mi me eligen los voluntarios". Una noticia que recibió con enorme sorpresa cuando su mánager se lo comunicó: "Casi me caigo de culo".

En este evento, en el que también participará Pablo López, Soraya Arnelas va a cantar, a petición de los propios voluntarios, uno de sus temas más especiales: 'Qué bonito'. En 'Fiesta' la artista nos regala un pequeño adelanto en directo de esta emocionante canción que dedicará al Pontífice. ¡Dale al play y no te lo pierdas!