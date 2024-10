Carlos III abandona un evento por problemas de salud tras interrumpir su tratamiento de quimioterapia

Hoy domingo, Carlos III y Camila han hecho su primera aparición pública con motivo de su viaje por Oceanía . Durante estos once días, el rey ha interrumpido su tratamiento de quimioterapia y esto ha dado lugar a que su equipo médico haya adoptado una serie de medidas excepcionales para garantizar su seguridad: un viaje más corto de lo previsto, la presencia de médicos a bordo y bolsas de sangre en el avión.

“Este ha sido un viaje muy dudoso, médicamente hablando. Llegó el viernes, tuvo que tener todo el sábado libre porque llegó muy fatigado . Esta mañana ha ido a un servicio religioso y luego al almuerzo, y el almuerzo ya no ha podido continuar”, añade la periodista experta en la Casa Real.

“Además de estos dos médicos que lleva, tiene que tener atención médica de allí”, nos cuenta la colaboradora de ‘Fiesta’ y, ante las preguntas del resto sobre por qué el rey ha interrumpido su tratamiento, Concha responde: “Es un tratamiento hospitalario al que se somete un día a la semana. Claro, no podía seguir con el tratamiento si viajaba. A pesar de que le dijeron que ‘no’, él dijo que ‘sí’ y que, si hubiera una sola posibilidad de que pudieran pararlo, lo hicieran”.

“La fatiga que preveían los médicos, la ha sufrido, está clarísimo. Me dicen que esperaban que volviera (a ese almuerzo), que sí que se ausentara a descansar y volviera, pero no va a volver. Ya no se espera que haga nada hasta mañana”, remata Concha Calleja con su información exclusiva sobre el estado de salud del rey de Inglaterra.