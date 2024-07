Lorenzo no se corta tras besarse con Pati en su cita: "¿Quieres ir a la habitación?"

Una experiencia inolvidable para buscar el amor buscaban en ' First Dates Hotel ' , donde se conocían. Lorenzo, de 35 años, instructor de pilates y yoga y Pati, de 32 años , recepcionista de un hotel de lujo.

Lorenzo se definía como una persona “con mucho carisma” y que tiene un lado muy emocional: “Creo que soy más pasional que espiritual”. El que asegura que no se le da nada mal eso de ligar: “Soy un león con hambre. Creo que tengo buen cuerpo, me considero atractivo y eso siempre me ayudo en mi vida en temas de conquistar”.